Les votes sont arrivés pour le tournoi annuel de la Semaine Fat Bear du parc national de Katmai et 747 est le champion! Il n’aurait pas pu y avoir une confrontation plus épique que la confrontation au championnat entre deux ours bien nommés: 747 et Chunk, alias Bear 32. En fin de compte, 747 ont pris l’avantage avec plus de 47 300 voix contre environ 21 900 voix pour Chunk.

Le tournoi annuel d’élimination a débuté en 2014 afin de célébrer la graisse et la santé des ours du parc. Katmai est l’un des endroits les plus connus pour observer les ours en Alaska. Les visiteurs du parc et de sa page Web Bear Cam peuvent regarder les ours barboter dans la rivière Brooks et se gaver de saumon rouge en migration. Mis à part la concurrence, les ours ont pour mission de consommer suffisamment de calories pour durer tout au long du long hiver à venir, alors qu’ils pourraient hiberner dans leurs tanières pendant six mois. Si seulement nous pouvions faire de même.

Match 11: Lardaceous Leviathan Levels Chunky Challenger Les votes sont arrivés! Vous avez couronné le comte d’Avoirdupois, l’ours 747, le champion 2020 de la Fat Bear Week. Ce n’est plus le finaliste, le 747 accomplit le destin du gros et du fabuleux alors qu’il se dirige vers l’hibernation. # FatBearWeek pic.twitter.com/NpyguJiZb4 – Parc national de Katmai (@KatmaiNPS) 7 octobre 2020

Le champion de cette année, le 747, est l’un des plus gros ours du parc et pesait plus de 1 400 livres après avoir gonflé en septembre dernier. C’était la première fois que le parc pouvait mesurer le poids réel des ours gargantuesques à l’aide d’un scanner 3D. En tant que boss ours, Chunk domine facilement certains des meilleurs spots de pêche de Katmai – comme le «jacuzzi» convoité sous les chutes Brooks, que Katmai décrit comme une sorte de «bassin profond» où les ours peuvent simplement s’asseoir et attendre le poisson de se rapprocher suffisamment pour qu’ils puissent les épingler avec leurs pattes ou leurs figures voluptueuses.

Chunk est un autre grand garçon de Katmai, pesant plus de 1 100 livres en septembre dernier. Même si Chunk se trouve «au plus haut niveau de la hiérarchie des ours», selon Katmai, il a été un géant étonnamment doux ces derniers temps. Il a été connu pour avoir poussé d’autres ours hors de son chemin dans le passé, mais a récemment été vu jouer avec d’autres ours et attendre patiemment de récupérer les restes des autres. Il y a beaucoup à apprécier chez un ours qui prêche par l’exemple; nous pourrions tous utiliser un peu plus de gentillesse, de patience et de jouer cette année.