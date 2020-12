Revoir en un coup d’œil

c’est un délice – une tranche de consolation de Noël qui réchauffe la coque, la châtaigne et le cœur. L’adaptation de Nicholas Hytner du pilier de Noël de Charles Dickens fait respirer l’histoire à nouveau, bannissant le spectre de la sur-familiarité.

Le superbe casting de Simon Russell Beale, Patsy Ferran et Eben Figueiredo racontent et habitent en alternance l’action pendant 90 minutes, évoquant une foule de personnages avec un minimum de changements de costume et peu d’accessoires.

Russell Beale, bien que querelleur et courbé avec pugnacité, est aussi un Scrooge inhabituellement nuancé, ce qui rend la conversion de l’avare à la joie de Noël d’autant plus émouvante. Il est également normal qu’une histoire d’espoir, d’amitié et d’amour arrive au moment où nous voyons la lumière au bout du tunnel sombre et lugubre de 2020.

La créatrice Rose Revitt jonche la scène du Bridge avec des coffres-forts, des coffres et des caisses qui servent aussi de bureaux, de lits et de pierres tombales. Le plafond est suspendu avec des chaînes qui évoquent l’esclavage purgatorial de la partenaire fantomatique de Scrooge, Marley, mais qui deviennent à la fois des branches chargées de baies ou de guirlandes de lumières.

La production peut également tourner émotionnellement sur un six pence. Scrooge est un moment odieux dans sa misanthropie boutonnée, le prochain pitoyable. Les scènes de réjouissances des Fezziwigs cèdent la place à l’apparence assez terrifiante du fantôme de Noël encore à venir et aux marionnettes grotesques d’enfants de Want and Ignorance.

Le cadre de la narration donne au spectacle un noyau narratif fort, permettant à Hytner d’être ludique sur les bords. Les costumes sont un mélange de contemporain et de victorien et il y a quelques anachronismes ironiques: une routine de danse brève mais hilarante, un vélo de montagne, même un pull de Noël ou trois.

Figueiredo passe d’un argot de rue moderne à une prononciation reçue aux accents indiens et caribéens. Tout le monde change de sexe, Ferran affectant particulièrement Bob Cratchit, le greffier de Scrooge. Cela ressemble à un reflet de polyglotte, grouillant de Londres hier et aujourd’hui, et une célébration de l’imagination et de l’art mercuriel du jeu, plutôt que quelque chose de plus troublant.

Russell Beale est aussi fiable que jamais, expulsant d’abord les mots festifs de sa bouche comme s’il s’agissait de morceaux de cartilage de dinde, puis presque fou de joie après la conversion de Scrooge. Ferran, l’un de nos meilleurs jeunes acteurs, apporte de délicates nuances de subtilité à chaque rôle qu’elle joue ici. Figueiredo, un visage relativement nouveau qui a presque volé Cyrano de Bergerac à James McAvoy au Playhouse l’année dernière, fournit le zeste et l’énergie de la production. Les trois fonctionnent en parfaite harmonie.

La capacité des théâtres londoniens à rebondir après une quasi-catastrophe a été extraordinaire. Rien de plus que le pont, qui a permis au public de continuer avec des monologues graveleux lors du premier verrouillage et qui remet maintenant ce magnifique cadeau de Noël bien pensé et emballé de manière superlative. Si vous pouvez obtenir un billet, faites-vous plaisir.