conducteur ivre qui a tué un garde à Hampton Court Palace après avoir perdu le contrôle de sa voiture a été emprisonné pendant cinq ans et demi.

Kenneth Mark Beckett, 38 ans, excès de vitesse et presque deux fois la limite légale d’alcool au volant lorsqu’il est monté sur le trottoir et s’est écrasé sur Jonathan Treleaven.

M. Treleaven, salué comme «l’ultime officier et gentleman» par ses collègues du palais historique où il a travaillé pendant deux décennies, effectuait une visite nocturne du périmètre lorsqu’il a été tué, le 10 novembre 2018.

Beckett, surpris par la vidéosurveillance en train de ramper hors du côté conducteur de la Peugeot 207 retournée, a d’abord nié être au volant, mais a changé son plaidoyer de culpabilité au milieu d’un procès.

La sœur de M. Treleaven, Emma Treleaven, a déclaré aujourd’hui que la famille était «soulagée» que Beckett ait finalement admis l’infraction et qu’une peine de prison offre «au moins un peu de justice».

Mais elle a déclaré: «Après sa libération, Beckett pourra vivre sa vie comme il l’entend, alors que la vie de ma famille et moi avons été profondément et douloureusement modifiées.

«Jonathan était un homme gentil et décent qui a apporté la bonté dans la vie de nombreuses personnes. Sa mort est une perte tragique ressentie par tant de personnes.

(

Jonathan Treleaven, gardien du palais de Hampton Court tué par le chauffeur de boissons Kenneth Beckett

/ MPS / famille)

L’épouse de M. Treleaven, Tamsin, a rendu hommage à «l’homme le plus merveilleux, le plus bon et le plus gentil», en disant: «Il me manque à l’infini, comme toute notre famille, et je l’aimerai pour toujours.

«Ce résultat, après deux ans d’attente, a finalement rendu justice, et je tiens à remercier la police pour son travail inlassable sur l’affaire et l’attention portée à moi et à la famille de Jonathan.

L’accident mortel s’est produit vers 12 h 30, lorsque la Peugeot de Beckett a contourné un virage de Hampton Court Road à grande vitesse dans de mauvaises conditions météorologiques, devenant incontrôlable et heurtant M. Treleaven, 50 ans.

À la suite de l’incident, le directeur du palais de Hampton Court, Nicola Andrews, a rendu hommage à «l’ultime officier et gentleman».

«Tout le monde aux palais royaux historiques est dévasté par la perte tragique de notre collègue et ami, Jonathan, qui était un membre très apprécié de la communauté du palais», a-t-elle déclaré.

«Il a commencé sa carrière en tant que restaurateur, utilisant les compétences acquises lors de son BSc en conservation de meubles pour prendre soin du tissu et du contenu du palais – quelque chose qui lui tenait profondément à cœur.

«Il a ensuite continué à appliquer le même dévouement à son rôle de gardien de garde – dans lequel il était l’ultime officier et gentleman, diligent et méticuleux dans l’exercice de ses fonctions.

«Il nous manquera énormément.»

Beckett, de Dorking, a admis avoir causé la mort en conduisant imprudemment alors qu’il dépassait la limite de consommation d’alcool et a été condamné à cinq ans et demi de prison au tribunal de la Couronne de Kingston lundi.

Il a également été interdit de conduire pendant six ans et demi.