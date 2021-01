T

Le conducteur du camion dans lequel 39 migrants sont morts a admis avoir été «aveuglé» par l’argent lorsqu’il a accepté de se joindre à l’opération de contrebande mortelle.

Maurice Robinson, 26 ans, a fait la sombre découverte de cadavres dans un conteneur après l’avoir récupéré sur les quais de Purfleet.

Il a admis l’homicide involontaire coupable, avouant qu’il savait que des migrants vietnamiens étaient introduits clandestinement au Royaume-Uni et qu’il devait récupérer 500 £ pour chaque personne amenée avec succès à la douane.

«Souvent, les gens sont aveuglés par la possibilité d’enrichissement, et ne donnent pas suite et ne testent pas subjectivement la situation dans laquelle ils ont été entraînés», a déclaré l’avocat de Robinson Tyrone Smith QC lors d’une audience de détermination de la peine jeudi.

«Ils minimisent les risques dans leur propre esprit et ne veulent pas voir ce qu’ils font est particulièrement mauvais.

«Il a fallu cet événement terrible pour que l’accusé réfléchisse pleinement et correctement à ce qu’il a fait.

«Il est facile de reconnaître les dangers et la criminalité de ces événements – si seulement il s’était arrêté et avait pensé aux répercussions à l’avance. Pour ses propres raisons, il s’est aveuglé sur des risques clairement objectifs.

Robinson devait conduire le conteneur de Purfleet à un point de dépôt à proximité, sur les instructions du chef du transport Ronan Hughes, 41 ans.

Hughes et Nica étaient les meneurs de l’opération de contrebande de personnes et sont tous deux condamnés pour les homicides commis aux côtés de Robinson et d’un autre chauffeur de camion, Eamonn Harrison, 24 ans.

Robinson a déclaré qu’il avait été approché pour rejoindre le commerce illégal par Hughes, et a ensuite aidé la police à identifier une réunion clé entre Hughes et Nica cinq jours avant la tragédie.

Il nie savoir combien de personnes se trouvaient dans le conteneur et a accusé le choc d’avoir initialement trompé la police sur son implication.

«Il a été horrifié par ce qu’il a vu, il a été horrifié par son rôle dans la cause de ces morts.

«Il comprend et reconnaît les blessures et les pertes causées par sa participation, non seulement aux victimes, mais à leurs familles.»

Robinson est la personne qui a appelé le 999 aux premières heures du 23 octobre 2019, après avoir ouvert le conteneur pour donner de l’air aux occupants et retrouver leurs cadavres.

Les victimes se trouvaient dans le conteneur depuis environ 12 heures, étouffant sous des températures étouffantes.

Robinson, de Craigavon ​​et Hughes, d’Armagh, a plaidé coupable aux 39 homicides et au complot de trafic de personnes. Nica, de Basildon, et Harrison, du comté de Down, ont été reconnus coupables des accusations à l’issue d’un procès.

Le juge Sweeney doit condamner les hommes, ainsi que d’autres accusés impliqués dans le trafic de personnes, lundi.