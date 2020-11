UNE

Un chef de prière musulman qui a été poignardé au cou dans une mosquée a été laissé dans la crainte de subir une autre attaque pendant son culte, a déclaré un tribunal.

Raafat Maglad, 70 ans, était à genoux en prière à la mosquée centrale de Londres à Regent’s Park le 20 février lorsqu’il a été frappé par derrière par un seul coup de Daniel Horton, 30 ans.

La condamnation de Horton, qui avait auparavant plaidé coupable à un chef d’accusation de lésions corporelles graves et de possession d’un article à lame, a été ajournée au 10 décembre afin que le tribunal puisse demander de plus amples informations psychiatriques. Le tribunal a été informé que Horton souhaitait être emprisonné.



La police devant la mosquée en février dernier



M. Maglad, le muezzin de la mosquée qui dirige l’appel à la prière, a dû être soigné à l’hôpital pour des blessures qui comprenaient une blessure de 0,6 po (1,5 cm) au cou.

Il est retourné à la mosquée pour la prière du vendredi moins de 24 heures après le coup de couteau, mais craint maintenant d’être victime d’une autre «attaque non provoquée» pendant le culte, a déclaré le procureur Benn Maguire.

Il a déclaré à la cour: «Il (M. Maglad) est moins sûr de se tenir devant la salle de prière alors que la congrégation se tient derrière lui car il a peur d’être attaqué.

M. Maglad a subi des lésions nerveuses, a du mal à dormir et sa voix a été «affectée», a déclaré M. Maguire, ajoutant que la victime craignait de sortir et ne savait toujours pas pourquoi il avait été agressé.

«M. Horton a attaqué un individu connu de lui sans avertissement par derrière pendant que la victime priait et à genoux, dans un lieu de culte.

«Il a dirigé le couteau sur le cou de la victime. Heureusement, l’attaque n’a pas sectionné une artère du cou. Nous pourrions si facilement faire face à une infraction plus grave.



Mosquée centrale de Londres



Horton a apporté le couteau de cuisine à la mosquée et a admis porter régulièrement une lame pendant des années, affirmant que c’était pour sa protection personnelle, a déclaré M. Maguire au tribunal.

Le tribunal a également appris que Horton avait déjà été condamné pour voies de fait sur un officier, bagarre, voies de fait simples qui comprenaient des insultes contre des policiers, leur crachant dessus et affirmant qu’il était séropositif, ainsi que la possession d’un couteau.

Sam Blom-Cooper, en défense, a déclaré que les raisons pour lesquelles Horton – qu’il a décrit comme un musulman blanc converti qui avait offert de mémoriser le Coran – sont devenues violentes ce jour-là ne sont pas connues.

Le tribunal avait précédemment appris que la victime et l’accusé se connaissaient parce que Horton, qui était sans abri à l’époque, fréquentait la mosquée depuis plusieurs années.

Le Premier ministre Boris Johnson a décrit l’attaque comme un «épisode profondément triste», a appris le tribunal.

M. Blom-Cooper a également noté que M. Maglad avait dit à propos de son agresseur: «Je me sens pour lui», ajoutant que c’était au «grand crédit» du muezzin.

«C’était un incident profondément triste et troublant, oui. La victime a été touchée. La communauté a été touchée mais aussi M. Horton a été touché », a ajouté M. Blom-Cooper.

En ajournant l’audience, la juge Deborah Taylor a déclaré: «Ce n’est pas une affaire simple, et je pense qu’elle doit être plus prudente et doit examiner plus avant la voie de la santé mentale, même si le tribunal ne la prend pas.