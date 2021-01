L’autorité italienne de confidentialité des données a ordonné à l’application de partage de vidéos TikTok de bloquer temporairement les comptes de tous les utilisateurs dont l’âge ne peut être confirmé, a rapporté .. L’ordonnance intervient après la mort d’une fillette de 10 ans à Palerme, dont les parents ont déclaré aux autorités que leur fille participait à un «blackout challenge» qu’elle avait vu sur l’application. L’enfant est mort d’asphyxie et les autorités enquêtent pour savoir si quelqu’un l’a invitée à relever le défi.

L’autorité italienne de protection des données a ordonné à TikTok de bloquer les utilisateurs non vérifiés en Italie jusqu’au 15 février au moins. La société a déclaré au Guardian qu’elle n’avait pas trouvé de contenu sur sa plate-forme qui aurait encouragé l’enfant à participer au défi, mais a déclaré qu’elle coopérait à l’enquête.

«La confidentialité et la sécurité sont des priorités absolues pour TikTok et nous renforçons constamment nos politiques, processus et technologies pour protéger tous les utilisateurs, et nos jeunes utilisateurs en particulier», a déclaré samedi un porte-parole de TikTok dans un e-mail à The Verge.

Selon ses conditions de service, les utilisateurs doivent avoir au moins 13 ans pour ouvrir un compte sur TikTok, mais les autorités italiennes ont déclaré qu’il était facile de contourner cette règle. TikTok a une version de son application aux États-Unis pour les enfants de moins de 13 ans, TikTok pour les jeunes utilisateurs, qui vise à limiter le contenu et l’interaction disponibles pour ces utilisateurs.

Alors que sa popularité montait en flèche, TikTok a passé une grande partie de l’année dernière à ajouter plus de contrôles de confidentialité pour les comptes des plus jeunes utilisateurs. Il a introduit des contrôles parentaux à distance et a permis aux parents de modifier les paramètres de confidentialité des enfants sur l’application. Plus tôt ce mois-ci, TikTok a mis à jour les paramètres de confidentialité par défaut pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans, en limitant les personnes pouvant voir et commenter leurs vidéos.

Mais les défenseurs de la vie privée des enfants ont fait valoir que TikTok ne faisait pas assez pour protéger les enfants sur sa plate-forme. Sa société mère basée à Pékin, ByteDance, a payé une amende de 5,7 millions de dollars à la Federal Trade Commission des États-Unis en 2019 pour une version antérieure de TikTok appelée Musical.ly, en raison d’allégations selon lesquelles elle aurait violé le Children’s Online Privacy Act (COPPA) en permettant aux utilisateurs de moins de 13 ans de signer pour l’application sans le consentement de leurs parents.

La suspension temporaire des comptes non vérifiés en Italie interdit à TikTok de «continuer à traiter les données des utilisateurs pour lesquelles il n’y a pas de certitude absolue quant à l’âge et, par conséquent, au respect des dispositions relatives à l’âge requis».

Mise à jour le 23 janvier 17 h 55 HE: Ajout d’une déclaration du porte-parole de TikTok.