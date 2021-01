C

Les pressions ovides exercées sur le NHS doivent être inversées dans les six semaines ou la nation fait face à un arriéré désastreux de patients cancéreux non traités, a averti aujourd’hui un chirurgien de haut niveau.

Les hôpitaux de Londres commencent à reporter les opérations contre le cancer, ajoutant à l’arriéré résultant de l’arrêt des procédures électives lors du premier verrouillage.

La chirurgie cardiaque planifiée a également été suspendue dans toute la capitale, a-t-on dit au Standard, bien que la chirurgie cardiaque urgente se poursuive à l’hôpital Saint-Barthélemy. Il est venu comme:

Le NHS England a confirmé qu’il allait de l’avant avec les plans de réouverture de l’hôpital Nightingale de Londres.Des milliers de membres du personnel du NHS de Londres ont reçu le vaccin Covid-19.Les hôpitaux de Londres prenaient des décisions confiance par confiance sur l’opportunité de reporter les traitements non-Covid.

Le chirurgien, s’adressant anonymement au Standard en raison d’une répression médiatique du NHS England, a déclaré que de nombreux patients atteints de cancer faisaient face à de pires résultats si les services d’oncologie normaux n’étaient pas redémarrés dans les six semaines. De nombreux membres du personnel du théâtre ont été redéployés dans des unités de soins intensifs, ce qui signifie que la chirurgie du cancer a été réduite.

en relation

«La semaine prochaine, nous allons devoir faire moins de travail», a déclaré le chirurgien. «Je suis de plus en plus inquiet à mesure que cela dure.»

Les patients cancéreux ont la priorité, et les «urgences graves» – telles que les personnes souffrant d’hémorragies et d’autres problèmes potentiellement mortels – continuent de subir une intervention chirurgicale. Mais les personnes atteintes de cancers «moins urgents» attendent déjà plus longtemps que d’habitude. Cependant, les médecins comprennent mieux quels cancers nécessitent une intervention plus rapide – et quels patients sont plus susceptibles de mal faire s’ils sont obligés d’attendre. Des discussions sont en cours avec des hôpitaux privés pour permettre la chirurgie du NHS.

en relation

La suspension de la chirurgie cardiaque planifiée est susceptible d’affecter les personnes en attente d’un pontage pour maladie coronarienne, celles nécessitant le remplacement d’une valvule cardiaque, les personnes atteintes de cardiopathie congénitale et celles souffrant de complications d’une chirurgie cardiaque antérieure, y compris les transplantations cardiaques.

Cela pourrait également limiter l’accès à des procédures telles que les stents pour ouvrir les artères coronaires bloquées, les procédures d’ablation pour corriger les rythmes cardiaques irréguliers et l’ajustement de stimulateurs cardiaques pour traiter les rythmes cardiaques irréguliers et les défibrillateurs cardioverter implantables (DCI) pour arrêter les arrêts cardiaques potentiellement mortels, selon à la British Heart Foundation.

Le Dr Sonya Babu-Narayan, directrice médicale associée au BHF, a déclaré: «Plus les gens attendent longtemps, plus ils risquent de devenir plus malades ou de mourir avant de recevoir les soins dont ils ont besoin.

«Il est vital que la chirurgie cardiaque dite« de routine »soit rétablie dès que possible.»

Le NHS England a nié que la chirurgie cardiaque avait été officiellement suspendue, mais a déclaré que les hôpitaux pouvaient renvoyer les cas urgents à Saint-Barthélemy dans le cadre d’un accord «d’entraide».

L’hôpital Nightingale, au centre de conférence ExCeL, devrait rouvrir la semaine prochaine – mais pour traiter les patients en convalescence et non ceux qui meurent de covid.

Une porte-parole du NHS London a déclaré: «Nous travaillons dur pour préparer le NHS Nightingale Hospital London à emmener des patients si nécessaire. «Cela permettra aux patients de récupérer après un séjour d’urgence à l’hôpital, libérant ainsi d’autres lits à l’hôpital pour les patients Covid.»

La confiance du NHS de Guy et St Thomas a déclaré qu’elle avait vacciné plus de 10 000 patients et membres du personnel avec les vaccins Pfizer et Oxford, dont 4 000 de son propre personnel de première ligne.

Les autres hôpitaux londoniens qui se précipitent pour vacciner le personnel incluent le Royal Free, le Royal London, Whipps Cross et le Homerton.