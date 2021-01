M

Selon une nouvelle enquête, plus de 70% des mères qui travaillent et qui ont demandé à être mises en congé pendant la fermeture des écoles ont vu leurs demandes rejetées.

Le sondage réalisé auprès de 50 000 femmes à travers le Royaume-Uni met en évidence les «énormes» problèmes financiers et le stress auxquels sont confrontés les parents qui travaillent, selon l’organisme de coordination du syndicat TUC qui a mené l’étude.

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, qui a décrit le sondage comme un «appel à l’aide», a déclaré que les mères et les parents célibataires mal payés étaient confrontés aux plus grandes difficultés en raison du «manque de soutien».

«Tout comme lors du premier verrouillage, les mamans assument la majorité des soins aux enfants», a déclaré Mme O’Grady. «Des dizaines de milliers de mères nous ont dit qu’elles désespéraient. Il n’est ni possible ni viable pour eux de travailler normalement, tout en s’occupant de leurs enfants et en supervisant les travaux scolaires.

Il a également constaté que 78 pour cent n’avaient pas reçu de congé de leur employeur à aucun moment de la pandémie.

Un quart des mères (25%) ont déclaré qu’elles utilisaient le congé annuel pour s’occuper de leurs enfants, tandis que 7% prenaient un congé sans solde pour s’occuper de leurs enfants.

en relation

Répondant aux conclusions, Mme O’Grady a déclaré: «La sécurité du personnel scolaire et des enfants doit toujours passer en premier.

«Mais le manque de soutien du gouvernement pour les parents qui travaillent est à l’origine d’énormes difficultés financières et de stress – et frappe plus durement les mères à bas salaire et les parents seuls.»

Elle a poursuivi: «Faire prendre au personnel des semaines de congé sans solde n’est pas la solution. Les patrons doivent faire ce qu’il faut et offrir une flexibilité maximale aux mamans et aux pères qui ne peuvent pas travailler à cause de la garde d’enfants. Et en dernier ressort, les parents doivent avoir un droit temporaire d’être mis en congé là où leur patron ne sera pas d’accord. »

(

“ Les patrons doivent faire ce qu’il faut et offrir une flexibilité maximale aux mamans et aux pères qui ne peuvent pas travailler à cause de la garde d’enfants ”

/ Charles Deluvio / Unsplash)

Le TUC a déclaré que s’il avait commercialisé l’enquête auprès de tous les parents, seuls 7% des répondants (2 660) étaient des hommes, a rapporté The Guardian.

Sur les 167 pères (contre 3 100 mères) qui avaient demandé un congé, 75% avaient été refusés, un pourcentage similaire aux 71% déclarés parmi les mères.

en relation

La fondatrice et PDG de Pregnant Then Screwed, Joeli Brearley, a déclaré: «On demande actuellement aux parents de jeunes enfants de sacrifier leur revenu ou l’éducation et les soins de leur enfant; les plaçant dans une situation impossible.

«Nous savons que ce fardeau incombe principalement aux mères et que les conséquences pour l’emploi maternel seront désastreuses.

«Ce que nous voyons ici est un appel à l’aide à grande échelle. Nos lignes de conseil regorgent de mères qui ne savent pas comment s’occuper de leurs enfants et conserver leur emploi rémunéré lorsque leur employeur refuse de les congédier.

«C’est une urgence et si le gouvernement n’intervient pas bientôt, il y aura un recul générationnel de l’emploi maternel qui nous prendra des décennies à réparer.