Sans aucun doute, la popularité du film de James Cameron, “Titanic”, a transcendé l’histoire et après 22 ans, ses scènes sont toujours rappelées et même imitées, mais beaucoup d’entre elles deviennent également dangereuses et un jeune couple l’a confirmé lorsque perdez votre vie dans l’eau.

C’est arrivé dans la rivière Cauvery, situé en Inde était au milieu d’une séance photo lorsque les deux se sont noyés après être tombés dans les eaux, selon les rapports.

Malheureusement, comme le film, une triste fin est désormais liée à l’une des histoires les plus émouvantes de l’industrie cinématographique.

S’il y a un film avec tant d’émotions ensemble, c’est bien celui de James Cameron qui, avec Leonardo DiCaprio Oui Kate Winslet est devenu un phénomène sur grand écran avec l’un des films les plus romantiques et dramatiques par excellence basé sur le naufrage historique du paquebot le plus célèbre de l’histoire.

En raison de cette popularité, les scènes et les mélodies emblématiques qui accompagnaient l’histoire, interprétées par Céline Dion , sont devenues une grande référence tout au long de ces années.

C’est pourquoi Chandrú, 28 ans, et Shashikala, 20 ans, tous deux d’origine indienne, ont décidé d’aller à la rivière pour prendre quelques photos avant leur mariage qui aurait lieu le 22 novembre.

C’est la chaîne locale India TV qui a rapporté le triste événement, apparemment les futurs époux ont été pris dans un fort courant dont ils n’ont pas pu se sauver et ont perdu la vie.

Chandrú, 28 ans, et Shashikala, 20 ans, originaires d’Inde, prévoyaient de se marier fin novembre. Twitter

Selon les médias locaux, le couple voyageait dans un petit bateau et à un moment donné, ils ont essayé de faire leur version de la scène de “Titanesque«Cependant, la fille a perdu son équilibre à cause de ses talons et ils sont tous les deux tombés dans l’eau.

Immédiatement, ses proches qui ont été témoins du moment «romantique», qu’ils soulignent comme faisant partie d’un rituel, ont procédé à la fouille, mais ils n’ont trouvé aucune trace du couple.

Ils soulignent également que le responsable du bateau est également tombé à l’eau, cependant, il a réussi à sortir et pourrait désormais faire face à des accusations auprès de la justice et est recherché par les autorités.

Les versions suggèrent que cette personne est également recherchée parce que, apparemment, des mésaventures se sont produites avec d’autres couples qui sont tombés dans la rivière dans des circonstances similaires.

La raison qui a conduit les petits amis Chandrú et Shashikala à perdre la vie était après avoir tenté de recréer la scène où Leonardo Dicaprio et Kate Winslet s’étreignent sur la proue du navire et fusionnent dans un baiser “romantique”., Les victimes ont prévu aujourd’hui. célébrer leur lien le 22 novembre 2020.

Le réalisateur du film a abordé l’histoire populaire de l’une des épaves les plus choquantes racontée avec un amour impossible entre Jack Dawson (Leonardo Dicaprio) et Rose (Kate Winslet).

Les personnages, issus de deux mondes complètement différents, ont défié toutes les règles et barrières sociales, mais leur histoire porterait également la même condamnation du bateau lui-même.

Peut-être que nous pleurons tous quand nous voyons que malgré tout ce qu’ils se sont battus, au final leur amour ne triomphe pas parce que Jack finit par être gelé dans la mer et c’est grâce à lui que Rose parvient à survivre alors malgré le fait qu’il est sur le point de D’hypothermie, elle décide de donner un sens au départ de Jack.

L’équipage du Titanic a été piégé dans les eaux de l’Atlantique dans la nuit du 14 avril 1912, alors que le navire effectuait son voyage inaugural entre Southhampton et New York.

Après être entré en collision avec un gros iceberg, le navire a été immergé dans l’eau avec 1 513 passagers qui voyageaient à bord et qui ne pouvaient inévitablement pas survivre.

Le soi-disant RMS Titanic est considéré comme l’une des plus grandes tragédies maritimes de l’histoire et seules 712 personnes sur les 1317 passagers qui ont voyagé ont pu assister à cette nuit d’horreur, qui a également donné lieu à de nombreux mythes et légendes sur ce malheureux malheur. précédents.