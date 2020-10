Le couple d’armes à feu de Saint-Louis qui a pointé ses armes à feu sur des manifestants pacifiques a été inculpé de fraude d’armes et de preuves. Selon le Sun Sentinel, mardi, un grand jury a inculpé Mark McCloskey, 63 ans, et son épouse, Patricia McCloskey, 61 ans, tous deux avocats. Le point de vente a noté qu’il est actuellement difficile de savoir d’où provient l’accusation de falsification de preuves.

En juin, un grand groupe de manifestants contre l’injustice raciale marchait vers le domicile de la maire de Saint-Louis, Lyda Krewson, pour protester contre elle pour avoir mis en danger la vie de certains manifestants en lisant leurs noms et adresses dans un flux public en direct. Krewson et les McCloskeys vivent dans la même subdivision privée, et lorsque la marche est passée près de leur maison, les McCloskeys ont sorti des armes de marque. Comme cela était évident sur les photos, Patricia McCloskey avait même son doigt sur la détente de son arme de poing semi-automatique alors qu’elle était pointée sur les manifestants. Le Sun Sentinel a rapporté qu’une déclaration de cause probable de la police indiquait que les manifestants craignaient “d’être blessés en raison du doigt de Patricia McCloskey sur la détente, couplé à son comportement excité.”

Un grand jury a inculpé le couple de Saint-Louis qui avait pointé des armes sur des manifestants antiracistes dans leur quartier en juin. pic.twitter.com/aAP76JBGU1 – HuffPost (@HuffPost) 7 octobre 2020

Les McCloskeys se sont défendus à plusieurs reprises contre les critiques qui disent que leur comportement et la remise des armes étaient inappropriés. Mark McCloskey a précédemment déclaré qu’il avait récupéré son arme parce qu’il était “dans la peur imminente qu’ils me renversent, me tuent”. Tout en parlant à Chris Cuomo de CNN, McCloskey a ajouté: «J’étais une personne effrayée pour ma vie, protégeant ma femme, ma maison, mon foyer, mon gagne-pain.

Il a poursuivi en disant: «J’ai été victime d’une foule qui est passée par la porte». Notamment, la porte dont il a parlé est celle qui mène à la sous-division où vivent les McCloskey’s et Krewson. Il aurait été déverrouillé et était l’endroit où les manifestants sont entrés. Mark a également déclaré qu’il était «ridicule» de le stigmatiser comme un ennemi du mouvement Black Lives Matter, déclarant: «Je me fichais de leur couleur. Je me fichais de leur motivation. J’avais peur. a été agressé. “

Dans une tournure intéressante des événements, en août, le couple a été invité à prendre la parole à la Convention nationale républicaine. Lors de leur comparution, ils ont continué à défendre leurs actions en exprimant leur peur pour leur sécurité. Ils ont également annoncé leur soutien à Donald Trump lors de l’élection présidentielle actuelle.