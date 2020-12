je

Des fonds illégaux d’Azerbaïdjan ont été utilisés par un couple londonien pour transporter des mannequins féminins à Ibiza en jet privé et payer les frais de scolarité, a déclaré un tribunal dans une affaire menée sous le voile du secret.

La National Crime Agency allègue que les dépenses proviennent de près de 14 millions de livres sterling d’argent corrompu acheminé dans ce pays via un réseau complexe de sociétés «en laiton» et de banques baltes.

Il dit qu’un dentiste en Belgique a été nommé comme source d’une partie de l’argent liquide et que les fonds étaient détenus ici sur des comptes auprès de la banque de la reine Coutts et d’autres institutions de premier plan, notamment Barclays et Santander.

Le couple, qui possède plusieurs propriétés sans hypothèque à Londres, affirme que l’argent provient de la location de propriétés en Azerbaïdjan.

Mais la National Crime Agency allègue au contraire qu’il s’agit probablement du produit de «corruption, vol ou détournement de fonds» et tente de s’en emparer par le biais d’une série d’ordonnances de confiscation de comptes.

Il a déclaré aux magistrats de Westminster que l’un des couples avait donné de fausses informations sur son identité à Coutts et que l’argent du couple était arrivé dans ce pays via le système de «blanchisserie d’Azerbaïdjan».

(

Une fête dans un club à Ibiza. Le couple aurait fait voler des modèles sur l’île

/ Document)

Il a déclaré que cela impliquait «des canaux d’entreprises dont les dirigeants sont des hommes de paille» utilisés pour blanchir de l’argent illégalement produit par «l’élite dirigeante» en Azerbaïdjan et que les preuves suggèrent que le couple a été bénéficiaire «de paiements effectués par ou sur au nom de «personnalités importantes en Azerbaïdjan.

À l’appui de sa thèse, la NCA souligne qu’au lieu de recevoir des paiements directs de l’Azerbaïdjan sur leurs comptes de Londres, le couple a plutôt obtenu son argent de transferts via 21 entreprises ayant des comptes en Estonie et en Lettonie d’une manière qui «n’impliquerait pas nécessairement un trace des transactions bancaires. »

Il souligne que ces méthodes «ne sont pas inconnues des forces de l’ordre britanniques et peuvent impliquer ou non des biens criminels», mais qu’elles peuvent être «un moyen très pratique pour ceux qui souhaiteraient peut-être chercher à superposer et intégrer des fonds criminels dans un ( autrement) système bancaire légitime. »

Les identités du couple sont gardées secrètes par une ordonnance du tribunal, que l’Evening Standard conteste pour des raisons de justice ouverte et de transparence, et sont mentionnées dans un document judiciaire obtenu par ce journal sous le nom de X, le mari et sa femme Y.

Dans le document, qui expose son cas, la NCA dit que Mme Y «a vécu à Londres pendant quelques années» et a apparemment été acceptée par le ministère de l’Intérieur comme ayant «une certaine richesse personnelle légitime».

Il concède également que le couple est susceptible d’avoir «accès à une richesse importante en Azerbaïdjan et à des revenus locatifs là-bas.

en relation

Mais il dit que les montants reçus sur leurs comptes londoniens sont le double des bénéfices de location qu’ils ont déclarés comme source de leur richesse lors d’un entretien avec les forces de l’ordre et «bien plus du double du chiffre d’affaires de leurs revenus locatifs déclarés à Coutts» avant cela.

Le document indique donc que «le tribunal sera invité à déduire des preuves que X et Y ont utilisé les services de la« laverie azerbaïdjanaise »pour recevoir, sur leurs comptes britanniques, des sommes substantielles sur la période 2007-2018».

Il ajoute: «Les montants reçus semblent, d’après les preuves, être largement supérieurs aux loyers susceptibles d’avoir été générés par leur portefeuille de propriétés en Azerbaïdjan. Il est plus probable qu’ils soient simplement les bénéficiaires de paiements effectués par ou au nom de [redacted] en Azerbaïdjan. »

Le document de la NCA souligne que M. X n’a ​​pas été en mesure, lors de l’entretien, d’expliquer le rôle de la plupart des 21 entreprises utilisées pour transférer les fonds sur les comptes londoniens du couple et qu’au moins six de ces entreprises ont été citées comme impliquées dans le Buanderie d’Azerbaïdjan.

La NCA affirme que plusieurs des 21 entreprises qui ont versé de l’argent au couple ont également reçu des fonds de trois autres entreprises de blanchisserie britanniques «de base» utilisées pour canaliser des fonds illicites.

en relation

Il ajoute qu ‘«un nom lié à un dentiste résidant en Belgique» a été donné comme la personne soumettant les comptes de deux des entreprises impliquées mais que cela pourrait être un cas de «vol d’identité» et que toutes les «personnes» impliquées dans l’envoi d’argent aux comptes londoniens du couple se trouvent des sociétés «en laiton».

Il donne des exemples de deux «vitrines de boîtes aux lettres» à Ayr et Stirling et énumère d’autres sociétés enregistrées aux Seychelles, aux Îles Marshall, au Belize et à Hong Kong parmi celles utilisées pour payer de l’argent au couple.

Le document met également en évidence les activités de l’une des sociétés impliquées «de qui X et Y ont reçu plus de 1,6 million de livres sterling» comme «un cas intéressant».

«En juin 2014, il a affrété un jet privé pour emmener un groupe de sept hommes et cinq jeunes mannequins à Ibiza; il a également effectué des paiements à un certain nombre d’écoles privées et d’autres établissements d’enseignement au Royaume-Uni », déclare-t-il.

La NCA révèle également que chacune des 21 sociétés impliquées dans le transfert d’argent vers le couple utilisait des comptes dans les banques Danske Estonia ou ABLV Lettonie.

en relation

Il indique que ce dernier a été fermé en 2018 à la suite de l’imposition «de mesures spéciales par les autorités américaines» et que le «portefeuille de clients non résidents détenu par la succursale estonienne de Danske Bank» a également été «fermé à la fin de 2015». avec certains membres du personnel accusés de blanchiment d’argent et des rapports de «contrôles inadéquats».

Les avocats de M. X et de Mme Y ont insisté sur le fait que leurs clients étaient innocents de tout acte répréhensible et ont dit aux magistrats de Westminster qu’ils contesteraient la confiscation lors d’une audience finale.

Les nouveaux détails sur l’affaire font suite à la publication d’un document plus limité par les magistrats de Westminster lors d’une audience précédente, après laquelle la magistrate en chef Emma Arbuthnot a jugé que le Standard «avait une histoire importante à raconter» sur les allégations contre le couple.

Le juge Arbuthnot a déclaré que ce journal avait un «intérêt journalistique approprié» à vouloir des documents judiciaires sur l’affaire et «s’inquiétait du flux d ‘« argent sale »vers le Royaume-Uni.» Elle a déclaré que M. X «est lié à de hauts fonctionnaires du gouvernement d’Azerbaïdjan» et que la dénonciation n’a «pas été empêchée mais retardée» par sa décision d’anonymat.