Un agent de change qui a qualifié ses patrons d’un fonds spéculatif de premier plan de la ville de «sournois» et de «trompeur» lors d’une tirade en colère a perdu ses 10 millions de livres sterling pour licenciement injustifié.

Gino Palmeri, 53 ans, a affirmé avoir été expulsé après une carrière de 20 ans chez Charles Stanley lorsqu’il s’est opposé à une réduction de salaire de 15%.

Il a accusé l’entreprise d’avoir comploté pour se débarrasser de lui et emmener ses clients, et a lancé une offre d’indemnisation à la Haute Cour pour la façon dont il avait été limogé.

Mais Charles Stanley a déclaré que le comportement de M. Palmeri lors d’une confrontation critique en 2017 sur la restructuration de la société lui avait donné une raison suffisante pour résilier son contrat sur place.

Rendant sa décision ce matin, Mme le juge Collins Rice a déclaré que Charles Stanley avait lancé un «ultimatum» à M. Palmeri sans autorisation, mais que la réaction du courtier a «autorisé» l’entreprise à prendre les mesures qu’elle avait prises.

“Charles Stanley n’est pas responsable des dommages et intérêts envers M. Palmeri pour avoir résilié son contrat sans préavis dans des circonstances où il était en droit de le faire”, a-t-elle déclaré.

La confrontation a eu lieu le 21 avril 2017, lorsque M. Palmeri a été convoqué à une réunion imprévue avec son manager Gary Teper et le responsable des ressources humaines David Day.

M. Palmeri s’est plaint d’avoir été «pris en embuscade» lorsqu’on lui a offert deux enveloppes – l’une pour quitter l’entreprise immédiatement et l’autre offrant des conditions financières réduites pour lui et son équipe dans le cadre de la restructuration.

“M. Palmeri s’est rapidement mis en colère, a élevé la voix, a dénigré la compétence de Charles Stanley et de sa direction en utilisant un langage fort, et est devenu personnellement abusif envers M. Teper et surtout envers M. Day”, a déclaré le juge.

«M. Teper a dit à M. Palmeri que son comportement et ses commentaires étaient inappropriés. M. Palmeri désigna M. Day et lui demanda de quitter la pièce. Quand il l’a fait, M. Palmeri l’a dénigré et l’a maltraité.

«M. Teper lui a dit que c’était injustifié et injuste, et que s’il devait rester, il devait traiter les gens avec plus de respect.»

Elle a déclaré que M. Palmeri était resté “dans un état de grande colère”, avant de demander à parler en privé avec son équipe, avant de revenir plus tard à la réunion pour dire qu’il signerait de nouveaux termes “en signe de protestation”, mais laissant entendre qu’il partirait à court terme. .

«La rhétorique unilatérale, colérique et abusive de M. Palmeri s’est intensifiée», a poursuivi le juge. «Il a fait référence aux membres de la haute direction par leur nom, y compris le PDG et les autres membres du conseil, en termes insultants et insultants, mettant en cause non seulement leur compétence mais aussi leur intégrité. Il les a décrits comme «sournois», «trompeurs» et «malhonnêtes».

Elle a déclaré que M. Teper avait conclu plus tard «qu’une ligne avait été franchie», déclarant au tribunal: «J’ai réalisé que la relation entre M. Palmeri et Charles Stanley était endommagée au-delà de toute possibilité de réparation.

«De mon point de vue, M. Palmeri était allé beaucoup plus loin en exprimant sa haine et son mépris envers l’entreprise, ce que je n’avais pas réalisé auparavant. J’ai également été choqué par la déclaration selon laquelle j’étais personnellement malhonnête.

«Contrairement aux autres diatribes du passé qui s’adressaient principalement à l’ancienne direction et à l’entreprise dans son ensemble, cela semblait extrêmement personnel.»

M. Palmeri a poursuivi Charles Stanley and Co Ltd pour résiliation abusive de son contrat de courtage indépendant, arguant qu’il aurait dû recevoir un préavis de trois mois.

Il a déclaré à la cour qu’il n’avait pas caché son «modèle d’expression intempestive et parfois explosive», mais le juge a déclaré que son histoire d’explosions de mauvaise humeur devrait être retenue contre lui dans cette affaire.

Elle a déclaré que l’agent de change avait été placé dans une position vulnérable et stressante avec l’ultimatum, mais a noté que M. Palmeri était déjà sur un avertissement concernant son comportement et avait enfreint les règles de la société sur le harcèlement lors de la réunion de confrontation.

«Ce qui semble s’être passé… c’est que M. Palmeri a finalement dit exactement ce qu’il pensait», a-t-elle conclu.

Le juge a rejeté la demande de M. Palmeri pour 10 millions de livres sterling de dommages-intérêts.