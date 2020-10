La créatrice du régime F-Factor dit que son entreprise est pratiquement sous assistance financière … et elle pointe du doigt un influenceur Instagram pour avoir prétendument détruit son entreprise en évoquant de fausses déclarations.

Tanya Zuckerbrot – un diététicien agréé et influenceur Instagram – poursuit l’influenceur Instagram Emily Gellis affirmant qu’à partir de juillet, elle a fait plus de 4500 fausses déclarations sur une période de 75 jours selon laquelle son régime F-Factor causait des dommages physiques … et dans certains cas, la mort, selon des documents obtenus par TMZ.

Dans la documentation, Zuckerbrot dit qu’elle a créé des poudres de protéines et des barres protéinées en 2017 vantant son régime F-Factor, qu’elle décrit comme “une approche libératrice et durable de la perte de poids et d’une santé optimale basée sur une nutrition riche en fibres scientifiquement prouvée.”

Zuckerbrot affirme que Gellis a 750 minutes de vidéo pour saccager le régime. Elle dit que Gellis a faussement affirmé que les produits F-Factor avaient provoqué une fausse couche chez une femme. Zuckerbrot affirme également que Gellis a faussement affirmé que les produits contenaient des niveaux dangereux d’arsenic. Selon le procès, Gellis a également prétendu à tort que quelqu’un était décédé des suites de l’utilisation du produit.

Zuckerbrot a une longue liste de choses qu’elle prétend que Gellis – qui compte 208k adeptes sur IG – a dit à propos d’elle et des produits diététiques, accusant notamment Zuckerbrot de “vendre du poison emballé f *** ing” et de “profiter[ing] de cette mentalité de culte.

Elle affirme que l’entreprise générait plus d’un million de dollars de revenus par mois … jusqu’à ce que «l’inconduite illégale, abusive et harcelante d’Emily sur les réseaux sociaux», qui, selon Zuckerbrot, a causé «des dommages financiers dévastateurs et une énorme détresse émotionnelle».

Pour sa part … Zuckerbrot vante ses références en tant que diététicienne qui comprend un cabinet privé depuis plus de 20 ans, une maîtrise en nutrition et études alimentaires de NYU et en tant que membre accrédité de l’American Dietetic Association. Elle dit que Gellis n’a aucune expérience en nutrition. Zuckerbrot poursuit pour diffamation et veut plus de 500 000 $ de dommages et intérêts et que Gellis garde la bouche fermée sur elle et son produit.