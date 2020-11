je

C’était en 1975. Une façon dont vous avez découvert de nouveaux restaurants à évaluer était grâce aux lettres de lecteurs – oui, manuscrites sur du papier à lettres! Envoyé dans une enveloppe! Avec un tampon! L’un avec une description d’un nouveau et différent type de restaurant de poisson m’a dirigé lors d’une soirée d’hiver à La Croisette à Ifield Road.

En relisant, j’ai comparé ma visite dans ce restaurant de Kensington à de courtes vacances dans le sud de la France: plateau de fruits de mer étonné, imprimés provençaux ravis, la fraîcheur bondissante de la dorade simplement préparée séduite. La générosité et les extras ont tous contribué à le placer joyeusement à mi-chemin entre un chippie et le genre d’établissements de turbot-pour-toffs qui existaient alors dans l’étang du restaurant de poissons de Londres.

Je n’ai rencontré le copropriétaire Pierre Martin, de Cannes, que lorsqu’il a ouvert son deuxième établissement, Le Suquet, avenue Draycott. «Votre revue Croisette signifiait que nous ne sommes plus restés assis toute la soirée à jouer aux cartes», a-t-il déclaré. Nous sommes devenus amis. C’était un restaurateur doué, avec la capacité de jauger une pièce que lui avait octroyée en travaillant 12 ans comme chef barman au Fouquet sur les Champs-Élysées. Et il avait une énergie prodigieuse. Après le service, il se rendait en France pour acheter du poisson sur les marchés de Boulogne et de Rungis pour assurer le meilleur produit au meilleur prix.

C’est chez Lou Pescadou, un autre de ses cinq restaurants, que j’ai essayé ce dessert, une délicate tarte aux pommes. Lorsqu’il a expliqué la méthode, Pierre a observé avec satisfaction que les restaurants trois étoiles Michelin font le même genre de chose, disent que c’est tarte fine et facturent beaucoup d’argent.

Il m’est apparu qu’il était possible qu’ils étalent de la purée de pommes sous les tranches ou remplacent la compote d’abricot, mais j’aime la rapidité, la clarté et le croquant de cette approche directe. Vous pourriez même envisager de le fabriquer, pour ainsi dire, sur commande. Lorsque Simon Hopkinson l’a proposé à Bibendum alors qu’il y était chef-patron, le menu vous demandait d’attendre 20 minutes et beaucoup de gens l’ont fait. C’est un assemblage rapide, chaud et chatouilleux qui suivrait bien, par exemple, un plat principal de salade ou un rassemblement de restes, et apporterait un peu de glamour français. Les feuilles de pâte feuilletée prêtes à l’emploi sont ici un grand atout. Au service, un soupçon de Calvados et peut-être aussi une cuillère de crème fraîche offre une amélioration.

Tartelettes aux pommes éclair

Sert: Chaque tarte de la taille d’une soucoupe en nourrit un, deux à la pincée

Temps de préparation: 15 minutes

1 sachet de pâte feuilletée, bloc ou feuille prête à rouler 2 pommes de table par exemple Cox’s Orange Pippin ou Braeburn 75-100g de beurre Grille ou sucre à glacerDash de Calvados (facultatif mais souhaitable) Crème fraîche (idem) Allumez le four à 220C / gaz 7. la pâte très finement. En utilisant une soucoupe – environ 15 cm de diamètre – comme guide, découpez quatre tours et placez-les sur une ou plusieurs plaques de cuisson mouillées; La pâte feuilletée se lève plus facilement et plus croustillant, assez curieusement, à l’aide de la vapeur montante.Épluchez, évidez et coupez les pommes en deux et coupez-les en croissants fins. Disposez-les en cercles concentriques, en se chevauchant légèrement pour recouvrir les disques de pâtisserie d’une couche, saupoudrez de beurre sur les tartes et saupoudrez de sucre ou de sucre glace, en gardant à l’esprit que les pommes sont indépendamment sucrées.Cuire au four préchauffé, en vérifiant après 20 minutes pour voir si les pommes sont garnies d’or et brillantes avec du beurre caramélisé et du sucre. Si non, retournez jusqu’à ce qu’ils le soient.Si la surface n’est toujours pas éblouissante de son éclat, faites fondre environ 50g de beurre, ajoutez 50g de sucre, laissez mijoter jusqu’à ce qu’ils soient émulsionnés et légèrement caramels, puis versez un peu de Calvados ou une cuillerée de la crème fraîche propose une mise en valeur.