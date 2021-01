O

Selon les derniers chiffres, un coronavirus sur quatre décès en Angleterre et au Pays de Galles enregistrés dans la semaine précédant Noël était impliqué.

Parmi ceux-ci, 2 912 (25,3%) ont mentionné le «nouveau coronavirus» sur le certificat de décès.

L’ONS a déclaré que les chiffres de la semaine la plus récente devaient être interprétés avec prudence car ils avaient été affectés par le jour férié de Noël.

Le nombre de décès tombe traditionnellement entre ces semaines, a-t-il ajouté.

Le nombre de décès impliquant Covid-19 a chuté dans cinq régions d’Angleterre, mais a continué d’augmenter dans le nord-est, l’est et Londres et au Pays de Galles.

Le taux de Covid sur sept jours a grimpé au-dessus de 1 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans 12 arrondissements.

Il est passé à 1 496,4 à Barking et Dagenham dans la semaine du 31 décembre, le taux le plus élevé du pays, 1 398,3 à Redbridge et 1 275,2 à Newham alors que l’épidémie continue de frapper l’est de la ville particulièrement durement.

Le taux atteint 971,3 pour l’ensemble de Londres.

Les décès enregistrés dans tous les endroits – hôpitaux, maisons de soins, maisons privées et ailleurs – étaient tous au-dessus de la moyenne quinquennale pour cette semaine.

en relation

Le verrouillage de l’Angleterre est déjà entré en vigueur et les députés voteront plus tard pour l’approuver rétrospectivement avec très peu de résistance attendue.

M. Johnson a déclaré à la Chambre des communes: «Notre sortie du cocon de verrouillage ne sera pas un big bang mais un déballage progressif.

«C’est pourquoi la législation sur laquelle cette Assemblée votera plus tard dans la journée se termine le 31 mars – non pas parce que nous prévoyons que le verrouillage national complet se poursuivra jusque-là, mais pour permettre une descente régulière, contrôlée et fondée sur des preuves à travers les niveaux sur une base régionale . »

Rapports supplémentaires par l’AP