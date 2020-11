Un délice! Celia Lora en dentelle noire et body transparent | Instagram

Une fois de plus, Celia Lora a surpris ses partisans, après avoir partagé un nouvel instantané où ils montrent leur silhouette exquise vêtue d’un corps noir, avec de la dentelle et des transparences.

La fille du Rockanrolero et chanteuse du groupe El Tri Alex Lora, a été caractérisée par être extrêmement coquette dans chacune de ses publications, il est rare qu’elle décide de publier quelque chose qui n’est pas lié à sa beauté et surtout à sa silhouette.

Il y a quelques heures à peine, il a décidé de montrer cette nouvelle image, où il est devant un miroir montrant une partie de sa silhouette à la fois dans le reflet et devant la caméra, ses fans réagissent depuis.

Qui est le plus beau de tous? », Était la phrase que Celia Lora a décidé de partager.

Le body que vous utilisez Célia lora Il atteint un peu au-dessus de la hanche, il est possible d’apprécier un peu par la position dans laquelle il est assis, à l’avant il a de la dentelle et certains détails de la tenue sont transparents, il ne fait aucun doute que c’est la triade parfaite pour la célébrité des réseaux social.

Sûrement si l’angle de sa photographie avait été placé un peu différemment, on aurait sans doute réussi à voir plus de détails sur sa silhouette, de la même manière, voir le cliché seul est un délice total pour ses fidèles admirateurs.

Ces mots ont sûrement déjà été entendus dans certains films qui font référence à Blanche-Neige, il vous sera peut-être plus facile de vous souvenir de la phrase “Miroir miroir qui est la plus belle femme du monde” que la méchante sorcière répétait sans cesse.

Pour Halloween Célia lora Elle a décidé de partager un costume, qui faisait précisément référence à ce film, elle s’habillait en protagoniste montrant ses sublimes charmes en une seule photo, le décolleté qu’elle portait montrait ses formidables courbes, c’était une poésie totale de la voir dans ce costume.

Ça fait longtemps depuis modèle mexicain a décidé de bloquer la boîte de commentaires et de ne pas en recevoir, à moins qu’ils ne soient privés, car certains écrits qui lui sont parvenus ne convenaient pas à d’autres personnes à lire, il voulait simplement éviter le mécontentement des autres en lisant ce que certains Les internautes lui ont écrit sans aucun filtre.

Célia lora En plus d’être mannequin, la personnalité Internet est aussi une femme d’affaires et une influenceuse du Mexique, c’est pour cette raison qu’un nouveau programme a décidé de collaborer avec elle et cinq autres personnalités et influenceurs du pays, dans un nouveau programme appelé “Barak l’expérience”.

Depuis 10 jours Celia Lora et ses compagnes pratiquent des jeux ésotériques et vivent certaines choses paranormales, l’émission de télé-réalité se termine le 2 novembre, elles se clôtureront sûrement en beauté le dernier jour de leur séjour.

Comme on peut le voir sur son compte Instagram, elle est devenue amie avec Lizbeth Rodríguez, et lui a même dit qu’elle l’aimait.

Bien qu’ils soient dans une cabane isolée avec ces autres personnalités, Celia Lora n’a pas arrêté de partager du contenu sur ses réseaux sociaux, il semble qu’elle soit devenue plus active et que les costumes qu’elle a décidé de télécharger pour Halloween avaient déjà été sauvegardés. sur votre téléphone, tant que vous gardez une trace des jours.

Bien qu’il semble aussi qu’ils étaient il y a quelques années comme la Wonder Woman qu’il a publiée en 2015 et aujourd’hui il l’a partagée à nouveau.

À tout moment Célia lora Elle a cessé de surprendre ses fans, c’est une femme assez ingénieuse et intelligente, elle trouve donc toujours un moyen de nous laisser la bouche ouverte, car ce n’est pas la première fois qu’elle surprend tout le monde avec une photo extrêmement coquette.

