Le député conservateur a été réprimandé par des juges de haut niveau pour avoir utilisé son rôle de magistrat dans un tract politique.

Karl McCartney, qui représente Lincoln, a reçu un avertissement formel au sujet d’une brochure qu’il a publiée et qui faisait référence à son rôle judiciaire.

Le Bureau d’enquête sur la déontologie judiciaire (JCIO) a publié quelques détails sur la mesure disciplinaire, révélant que c’était la deuxième fois que le député était surpris en train d’utiliser son statut «avec l’apparence de chercher à obtenir un avantage».

Cependant, il a ajouté que M. McCartney «n’était pas disposé à reconnaître le caractère inapproprié de ses actions».

M. McCartney, éminent militant du Brexit, a été élu à son siège de Lincoln en 2010 et a rebondi après une défaite aux élections générales de 2017 pour revenir au Parlement en 2019.

Le député Karl McCartney a été réprimandé pour avoir utilisé son rôle de magistrat à des fins politiques

Sur son site officiel, sa biographie déclare: «Karl a travaillé comme agent électoral et chercheur au bureau central du Parti conservateur au début des années 1990, et en plus de travailler pour Transport for London et la Strategic Rail Authority, il a également travaillé avec divers Lord Mayors. de Londres à la fin des années 1990.

«Il a ensuite obtenu un MBA à la Kingston University Business School, puis a travaillé comme consultant en gestion pour un certain nombre de clients et d’agences.

«En 1999, il a reçu la liberté de la ville de Londres. Il est conseiller de paroisse, directeur d’école et magistrat depuis 1999. »

Le JCIO n’a publié que de brèves informations sur le processus disciplinaire, sans détails sur le libellé du dépliant au centre de la plainte ou à la date de sa publication.

Les audiences disciplinaires du JCIO se déroulent entièrement à huis clos, les résultats n’étant révélés que par des déclarations officielles publiées à la fin.

La déclaration se lit comme suit: «Le Lord Chancellor et Mme le juge Cheema-Grubb DBE, au nom du Lord Chief Justice, ont remis à M. Karl McCartney JP MP, un magistrat sur la liste supplémentaire, un avertissement formel pour avoir autorisé son statut judiciaire à être mentionné sur un dépliant politique d’une manière qui donnait l’impression de chercher à obtenir un avantage, ce qui est contraire aux directives visant à protéger l’indépendance et l’impartialité de la justice.

«En prenant leur décision, ils ont noté que M. McCartney avait déjà reçu une sanction disciplinaire pour un comportement similaire et n’était pas disposé à reconnaître le caractère inapproprié de ses actions.»

M. McCartney a été contacté pour commentaires.