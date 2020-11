UNE

Un député conservateur traité pour un cancer du sein a giflé Jacob Rees-Mogg, lui disant que les gens qui travaillent à domicile ne «se dérobent pas».

L’ancienne ministre des Sports, Tracey Crouch, 44 ans, est apparue via un lien vidéo pour exhorter le chef de la Chambre des communes à permettre aux députés de participer davantage aux travaux parlementaires grâce à la technologie.

La mère d’un enfant a subi une intervention chirurgicale en juin pour enlever deux tumeurs et a subi une autre opération en juillet pour enlever des tissus et des ganglions lymphatiques potentiellement cancéreux.

Elle a souligné que les règles de M. Rees-Mogg signifiaient qu’elle ne pouvait pas participer à un débat au Westminster Hall sur les services de lutte contre le cancer du sein jeudi.

Dit-elle: “[Mr Rees-Mogg] sera conscient qu’il y a un débat à Westminster Hall aujourd’hui sur le cancer du sein auquel – en raison de sa décision – certains d’entre nous qui ont une expérience réelle et actuelle de la maladie sont malheureusement incapables de participer.

«Bien que je respecte [his] engagement envers les procédures parlementaires traditionnelles, je suis sûr que s’il était sur les bancs d’arrière-ban et non pas le beau modèle de santé et de forme physique qu’il est clairement, il plaiderait avec force pour que les députés puissent contribuer plus souvent aux délibérations grâce à la technologie moderne.

«Peut-être même s’attirer les faveurs de vous, Monsieur le Président, en suggérant que toute contribution à un débat n’exige pas une intervention.

«Étant donné que les procédures hybrides ont été prolongées, pourrait-il s’il vous plaît cesser de penser que ceux d’entre nous à la maison se dérobent à nos devoirs – en fait bien au contraire – et reconsidérer d’urgence la participation virtuelle, même si ce n’est que pour les débats d’arrière-ban général et de Westminster Hall.»

M. Rees-Mogg a répondu au député de Chatham et d’Aylesford, lui disant qu’un «équilibre prudent» devait être trouvé.

Il a déclaré que les députés qui protègent et vulnérables ont pu participer à «de nombreux aspects» des affaires de la Chambre, comme le vote par procuration et des comités restreints. Le vote par procuration permet à un député de voter au nom d’un autre qui est cliniquement vulnérable au virus.

Plus tôt dans le débat, M. Reees-Mogg a également déclaré que les députés ne seraient pas autorisés à revenir au vote à distance.

Il a dit que le Commons Westminster Hall avait été ramené alors que les installations de radiodiffusion étaient déjà «pleinement utilisées», donc ce n’était pas une option.

Il a ajouté: «Nous devons trouver un équilibre entre les besoins des honorables députés et les besoins de la Chambre dans son ensemble pour poursuivre ses travaux.

«Et avec les débats, nous devons avoir la bonne tenue de rendre compte des ministres, ce qui est le but des débats, et des interventions qui font un débat plutôt qu’une série de déclarations.

«Il s’agit donc de trouver un juste équilibre en ces temps difficiles entre faire en sorte que le Parlement puisse servir pleinement ses électeurs et faire en sorte que les députés puissent s’acquitter de leurs fonctions de la manière la plus sûre et la plus efficace possible.

Mme Crouch a récemment parlé de son diagnostic dans une interview dans le Daily Mail et a déclaré: «J’ai été traumatisée après avoir trouvé la grosseur. Et Covid signifiait que je devais attendre seul à l’extérieur de la clinique du sein lors de mon premier rendez-vous, en larmes, de terribles pensées me traversant la tête.

Alors que l’Angleterre entrait dans un deuxième verrouillage, elle a partagé une photo d’elle-même avec un message rappelant aux gens de toujours voir leur médecin généraliste s’ils ont des inquiétudes.

Elle a écrit: «Juste un rappel que nous sommes peut-être bloqués mais que nos services de santé restent ouverts aux affaires. Vérifiez vos mèches et bobines et allez voir votre médecin généraliste si vous êtes inquiet. ”