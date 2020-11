L’acteur légendaire écossais Sean Connery repose en paix après sa mort à l’âge de 90 ans, a confirmé sa famille ce 31 octobre 2020.

Il est décédé à Nassau, aux Bahamas, pendant son sommeil, après avoir souffert pendant un certain temps de complications de santé.

Connery a laissé derrière lui une longue carrière, avec plus de 60 films, il a remporté de nombreux prix, dont un Oscar, trois Golden Globes et deux Baftas.

Reconnu comme «le meilleur James Bond de tous les temps», il inaugure la franchise avec «Agent 007 contre Dr. No» en 1962, rôle qui le conduit à une renommée mondiale.

On le voit ici en 1964, l’année de la sortie de “Goldfinger”, le troisième film du célèbre agent.

En 1971, Bond, James Bond, brille dans “Diamonds Are Eternal”, sa sixième et dernière apparition dans la populaire saga d’espionnage. Sans compter son retour pour un film non officiel intitulé “Never Say Never Again” en 1983.

Nous nous souviendrons toujours de lui comme du père d’Indy, Harrison Ford, dans “Indiana Jones et la dernière croisade” en 1989.

Il a été déclaré l’homme le plus sexy du siècle par People en 1999.

En 2000, il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II d’Angleterre, un titre de noblesse qui a fait de lui Sir Thomas Sean Connery.

Sir Sean a officiellement pris sa retraite d’acteur en 2006, optant pour une vie tranquille loin des projecteurs.

On le reconnaît à peine lors d’une promenade à Manhattan en 2013.

En 2014, nous l’avons vu heureux car il aimait jouer au golf et passer du temps avec sa famille aux Bahamas, où il a élu domicile.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Connery était passionné de golf.

Bien qu’il ait essayé de faire peu d’apparitions publiques, en bon fan, il n’a pas arrêté d’assister à ses matchs de tennis préférés, tels que l’US Open 2015 et 2017 à New York.

Apparemment, les dernières images de l’acteur loin des Bahamas ont été prises en 2017 à New York. En mai, il a été vu marchant avec sa femme, l’artiste Micheline Roquebrune.

Quatre mois plus tard, l’acteur mythique s’est déplacé avec un peu plus de difficulté, il a été vu en train de marcher avec une canne et accompagné d’un assistant.

Puis Sean Connery est retourné aux Bahamas, chez lui à Lyford Cay, au sein d’une communauté résidentielle située à l’ouest de l’île de New Providence, où il est décédé accompagné de sa famille en 2020.

Nous disons au revoir à un grand de l’histoire du cinéma, au revoir!