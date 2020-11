T

Aujourd’hui, les théâtres de Londres se retrouvent au dernier endroit où ils voulaient être: dans des réunions Zoom organisées à la hâte, essayant de comprendre ce que signifie un deuxième verrouillage pour leurs projets de réouverture.

Bien sûr, les théâtres comprennent la nécessité de protéger le public – ils ont passé des mois à rendre leurs bâtiments sécurisés par Covid, après tout – mais c’est toujours une ironie cruelle que les nouvelles restrictions soient intervenues alors que l’industrie commençait prudemment à trouver son pieds. Le Théâtre National a rouvert ses portes il y a seulement 13 jours; sa première émission depuis sa réouverture verra désormais toute sa diffusion annulée après la soirée de presse de ce mercredi. Le personnel du NT à qui j’ai parlé récemment était bien conscient qu’un deuxième verrouillage pourrait faire dérailler leurs plans – mais une quantité de travail acharné est maintenant bloquée.

C’est un développement éprouvant pour un secteur qui a beaucoup souffert tout au long de la pandémie. Les portes ont été fermées au public en mars, avec des productions entièrement répétées embourbées dans l’incertitude. Les producteurs et les directeurs artistiques ont demandé à plusieurs reprises des conseils sur le moment où ils pourraient rouvrir en toute sécurité; des emplois dans l’industrie ont été perdus alors que les sites et les entreprises attendaient l’arrivée du Fonds de relance culturelle. Et maintenant, ces portes doivent se refermer.

De la production de concerts en plein air du théâtre en plein air de Jesus Christ Superstar à la saison des monologues du Bridge Theatre, des efforts minutieusement méticuleux ont été déployés pour que le public se sente en sécurité et à l’aise et puisse recommencer à profiter des performances en direct. Les plans ont également été conçus avec agilité et robustesse, anticipant et préparant les effets de nouvelles perturbations. Certains pourraient dire que le gouvernement pourrait apprendre beaucoup de la façon dont les théâtres ont planifié leur avenir incertain.

L’auditorium Olivier du Théâtre National en cours de réaménagement comme à la ronde, pour permettre un public socialement éloigné

Pour l’instant, les théâtres poursuivent leurs projets pour décembre, étant donné que le verrouillage doit se terminer le 2 décembre. Sonia Friedman Productions a déjà confirmé que la première comédie de The Pin se déroulera à partir du 8 décembre comme prévu, et Rufus Norris a déclaré au Standard qu’il ira de l’avant avec des plans pour sa pantomime de Noël. Les répétitions de Six the Musical devaient commencer aujourd’hui pour sa réouverture à la mi-novembre; l’ensemble est toujours en cours de chargement dans sa nouvelle maison au Lyric Theatre, et le producteur Kenny Wax est ferme que le spectacle sera prêt à ouvrir dès que le verrouillage sera levé. Les billets pour ses deux premières semaines sont complètement épuisés.

Mais l’incertitude demeure. Aujourd’hui, de nombreux théâtres ne savaient toujours pas si les répétitions, dans un environnement fermé et sécurisé par Covid, seraient autorisées à se poursuivre. Les commentaires de Michael Gove hier, selon lesquels le lock-out pourrait être prolongé au-delà du 2 décembre, sèment de nouvelles inquiétudes. Et bien que les congés aient été prolongés jusqu’à la fin de l’année, la main-d’œuvre largement indépendante de l’industrie entrera à Noël avec ses moyens de subsistance encore incertains. L’incertitude engendre l’incertitude, ce qui rend difficile pour le public de se sentir confiant quant à la réservation de billets, à un moment où ce revenu au guichet est le plus nécessaire. Les théâtres savaient qu’il pourrait y avoir un deuxième verrouillage – ils ne s’attendaient peut-être pas à ce que son arrivée les laisse avec autant de questions.

