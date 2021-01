Le diffuseur légendaire Larry King est décédé samedi matin à l’âge de 87 ans. King était un fan de sport de longue date qui apparaissait régulièrement aux matchs des Dodgers de Los Angeles ou portait des produits dérivés des Miami Dolphins. Il a également servi comme co-grand maréchal avant une course d’exposition NASCAR.

Le 15 février 2014, King s’est rendu à Daytona International Speedway en Floride pour une tâche importante. Il a dû donner l’ordre aux pilotes de démarrer leurs moteurs. Deux fans de course l’ont rejoint au micro en tant que co-grands maréchaux tandis que Shawn, maintenant ex-femme de King, chantait l’hymne national. Les pilotes réunis ont ensuite mis le feu à leurs voitures de série et parcouru 75 tours autour de la piste emblématique tout en participant à la course d’exposition.

Merci de vous joindre à nous, @kingsthings! #NASCAR pic.twitter.com/wzWKfZgNQd – NASCAR (@NASCAR) 16 février 2014

Il y avait 18 pilotes qui ont pris le départ de la course d’exposition Sprint Unlimited en 2014, mais seulement huit ont atteint la fin des 75 tours. Les autres ont quitté la course plus tôt en raison d’accidents. Denny Hamlin a finalement conduit la Toyota Camry n ° 11 de FedEx au drapeau à damier, suivi de Brad Keselowski et Kyle Busch. Ryan Newman a terminé la journée à la huitième place. Danica Patrick, Jimmie Johnson, Kurt Busch et Carl Edwards ont tous été parmi ceux qui n’ont pas terminé la course.

En plus de servir de grand maréchal, King a également interviewé l’une des plus grandes stars de NASCAR en 2014. Il s’est assis avec Jeff Gordon et lui a parlé d’un bœuf précédent avec Jimmie Johnson, ainsi que du jour où Dale Earnhardt est décédé. Le Hall of Famer a expliqué comment il avait appris l’accident mortel du Daytona 500.

“Je n’étais pas dans la course à l’époque”, a déclaré Gordon. “C’était une course que nous avions courue, nous avions eu des problèmes et nous nous étions retirés. Je regardais à la télé me ​​préparer à quitter la piste quand j’ai vu l’accident.” Gordon a ensuite expliqué qu’il avait vu Earnhardt s’écraser à plusieurs reprises au cours de sa carrière et s’en sortir indemne. Il ne pensait pas à l’époque que c’était un impact qui aurait entraîné la mort.

Gordon a également parlé de Dale Earnhardt Jr. et de sa montée en puissance dans NASCAR. King a demandé pourquoi le fils d’Earnhardt était si populaire, et Gordon a fourni plusieurs raisons. Il a dit que le nom jouait un rôle, mais a également dit que Dale Jr. était un excellent pilote de course et un gars formidable.