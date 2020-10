Un documentaire de Shawn Mendes sortira Netflix dans un mois | .

Chanteuse canadienne Shawn Mendes Il a conquis le cœur de millions de personnes avec les paroles de ses chansons, il semble que maintenant il le fera à nouveau mais ce sera à travers un documentaire sur la plateforme Netflix qui sera bientôt lancé.

Il y a environ quatre heures, le chanteur a posté sur son compte Instagram officiel l’affiche de son documentaire simultanément avec Netflix qu’il l’a fait en même temps.

Netflix a réussi à conquérir ses utilisateurs et un large public grâce à son catalogue assez intéressant et surtout varié, on y trouve non seulement des films, séries, anime, documentaires et contenus pour enfants, mais aussi des projets originaux issus de la même plateforme.

Jusqu’à présent, c’est l’une des plates-formes qui, avec peut-être plus d’utilisateurs enregistrés, continuera peut-être à occuper la première place pendant longtemps car en plus d’acquérir les droits sur des productions importantes, la plate-forme elle-même crée les siennes, qui sont de plus en plus appelées attention pour leur travail spectaculaire dans leur production.

“In Wonder” est le nom du documentaire basé sur la vie de Shawn Mendes reconnu chanteur Interprète canadien de la chanson “Ruin” de son album Illuminate sorti en 2016, le documentaire sortira le 23 novembre prochain.

Je travaille sur ce documentaire depuis si longtemps et je suis tellement excité de le partager enfin avec vous tous #InWonder le 23 novembre sur Netflix », a écrit le chanteur enthousiaste dans son message.

Cette photographie a eu une très bonne réponse de ses followers, compte environ un million et demi de “J’aime” et plus de 35000 commentaires de ses 56 millions de followers sur Instagram, tous sont enthousiasmés par la nouvelle, et sur Twitter son nom est est devenu une tendance.

Dans le service de microblogage, le nom de Shawn Mendes commence à monter dans les tendances du jour car ils sont excités, par le fait que l’Amérique latine (Latam) apparaîtra également dans ledit documentaire car c’est en Amérique latine où il a fermé sa tournée, certains fans se souviennent excités quand il a fondu en larmes quand il a découvert que c’était le dernier concert de la tournée.

Il y a ceux qui ont partagé plusieurs mèmes évoquant à quel point ils sont impressionnés par ledit projet, certains pleurant et d’autres criant d’émotion, très peu sont “confus”.

Malgré le fait que cette année 2020 a été l’une des plus tragiques de tous les temps, les fans du chanteur de 22 ans assurent qu’il a été l’un des meilleurs, car il est sur le point de sortir un nouvel album, qui vient de sortir une nouvelle chanson et fera également ressortir cette film documentaire.

Je suis sûr que ce moment, où Shawn se sentait mal d’avoir à annuler le concert au Brésil, sera inclus et nous verrons beaucoup plus de ce qui s’est passé, et à ce moment-là, je vais trop souffrir “, a déclaré l’un des internautes sur Twitter. .

Peut-être que dans les jours suivants la première bande-annonce du documentaire sera publiée qui fera sûrement le nom de Shawn Mendes et celui de Netflix.

Il y a quelques semaines, des rumeurs circulaient selon lesquelles sa relation avec Camila Cabello, également chanteuse, avait pris fin, cependant, elle a pris la défense des deux et a déclaré qu’ils n’avaient aucun problème à se rapprocher et peut-être très amoureux.

Il est possible que dans le documentaire, nous trouvions son histoire d’amour avec Camila Cabello, ce serait quelque chose d’extrêmement choquant pour les millions d’adeptes des deux, car depuis qu’ils ont commencé leur romance, ils ont toujours été au courant de lui, malgré le fait que les deux sont assez réservé.

Avant de commencer votre documentaire sur la plateforme Netflix, Shawn Mendes sera présenté à Halloween Music Fest les 30 et 31 octobre, ce sera un événement en ligne gratuit que ses fans ne manqueront sûrement pas.

