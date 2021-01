Un duo très attractif, Celia Lora et Vanda lancent ensemble du contenu | INSTAGRAM

2020 est terminée et pour recevoir la nouvelle année 2021 la belle mannequin, Celia Lora a uni ses forces avec l’une de ses belles amies, Vanda, pour produire ensemble une jolie et beau contenu très spécial pour ses fidèles fans.

On le sait, ces types d’images et de vidéos sont les plus recherchés sur internet et encore plus s’il s’agit d’une célébrité comme Celia Lora, la belle fille de Alex Lora Chanteur pour le groupe de rock mexicain El Tri, qui a également réussi à attirer l’attention de nombreux grâce à son talent de chef d’orchestre.

Comme nous le savons, l’année dernière, Celia a travaillé très dur pour se positionner comme l’une des influenceuses les plus renommées Mexique ainsi que l’une des célébrités d’Internet les plus invitées à divers programmes.

C’est pourquoi profitant de la grande attention qu’elle porte, elle a décidé de s’associer à une autre fille également très aimée des internautes, si bien que le résultat était tellement incroyable qu’ils ont même décidé de mettre une promotion tout ce premier mois de l’année pour que ceux qui sont intéressés soient encouragés à en profiter.

Pour être honnête, si vous aimez l’une des deux filles, le plus probable est que cette offre est la plus pratique pour vous, car vous y trouverez des photos et des vidéos personnalisées et même la possibilité de parler avec Celia ou si vous préférez avec un groupe cela dépend du page à laquelle vous vous abonnez puisque les deux ont leur propre coin divertissement.

L’image promotionnelle était celle dans laquelle les deux jeunes femmes apparaissent vêtues d’une tenue mignonne comme un chauffeur de taxi, bien que trop attrayante pour que je ne puisse pas éviter d’apporter des centaines de milliers de likes et de commentaires où elles ont été complimentées et complimentées.

On pourrait dire que MTV a constitué une grande partie de l’attention que Celia a pu recueillir grâce à Acapulco Shore et plus tard à la Love Clinic avec Celia Lora, dans laquelle elle nous a accompagnés tout au long de l’année avec diverses vidéos d’anecdotes et même des conseils, eh bien En racontant son expérience, elle a également donné de bonnes recommandations.

Il ne fait aucun doute que ces deux filles forment un duo très explicite et surtout attrayant, car nous continuerons sûrement à en voir beaucoup plus ensemble elles ont réalisé qu’il était préférable de se réunir pour échanger des followers.

Il semble que les deux filles se portent très bien car ce dernier 2020 a été la naissance et l’essor de ce type de page qui a gagné beaucoup de popularité et surtout d’abonnés.

Nul doute que Celia Lora continuera à nous donner de quoi parler, mais surtout de belles photographies, avec lesquelles elle cherche à ravir les élèves de ses adeptes qui n’ont cessé de la soutenir et elle le remercie de ces expressions d’affection.

