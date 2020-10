La saison 4 d’American Idol reviendra bientôt sur vos écrans de télévision, car la saison est en cours de tournage. Dans un aperçu exclusif de la saison à venir, la juge Katy Perry a malheureusement subi un peu de frayeur grâce à un dysfonctionnement du plateau. Bien sûr, le chanteur s’est rapidement remis de la peur et a réussi à en faire un moment hilarant avec ses collègues juges Lionel Richie et Luke Bryan.

Dans le clip, Perry peut être vu en train de partager des conseils avec un concurrent lorsqu’un coup de pied arrêté derrière elle s’écroule. L’accident fait hurler la chanteuse de “Dark Horse” et saute de sa chaise sous le choc. Elle s’exclame alors: “Ils sont ici! Ils sont ici!” L’implication – étant donné qu’ils tournent pendant la saison d’Halloween – est qu’une sorte d’apparition a causé le dysfonctionnement du plateau. Bryan est d’accord avec la théorie, comme il dit: “Cet endroit est hanté!” Après avoir pris un moment pour se calmer après la peur, Perry s’excuse et plaisante: “Je viens d’être en mode combat ou vol tout au long de 2020.”

Perry et Bryan continuent de se demander si les esprits les hantent. Le chanteur country dit à la pop star que l’hôtel dans lequel ils séjournent est “définitivement hanté”. Cette histoire incite Perry à tenter d’effrayer Bryan alors qu’elle crie et montre quelque chose derrière lui, le faisant se retourner de peur. Mais, elle ne faisait que jouer et entrer dans l’esprit effrayant. Richie partage ensuite qu’il n’est pas prêt à parler d’hôtels hantés, disant à Perry qu’il a effectivement peur. Il explique ensuite: “Vous savez pourquoi [I’m scared]? Parce que le frère meurt le premier dans chaque film hanté. “Le moment a apporté une dose majeure de légèreté au plateau, alors que tous les juges ont éclaté de rire.

Perry est retournée travailler pour la saison 4 d’American Idol deux mois après avoir donné naissance à son premier enfant, sa fille Daisy, avec son fiancé Orlando Bloom. Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, publiée début octobre, la chanteuse a évoqué son retour au travail, notant qu’elle est incroyablement “reconnaissante” d’aider d’autres chanteurs à réaliser leurs rêves sur le programme ABC. “Je veux dire, ma vie est juste très pleine et entière. Et vous savez, c’est un peu difficile ces premiers jours d’absence et de ne pas pouvoir être là”, a déclaré Perry. Elle a ensuite félicité Bloom pour ses compétences parentales, ajoutant: “J’ai vu le Bjorn sur lui, je l’ai vu avec la bouteille, j’ai vu toutes les photos. Tout va bien.”