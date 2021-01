La star de Home Town, Erin Napier, a partagé une page GoFundMe créée pour aider Jeffrey Stewart, un électricien qui travaille sur l’émission. Stewart n’a pas été blessé lors du spectacle. Il a récemment subi une «terrible chute» d’une échelle et fait face à une longue convalescence au cours de laquelle il ne pourra plus travailler car ses frais médicaux s’accumulent.

“Voici M. Jeffrey, l’un de nos chers amis et électricien sur Home Town”, a écrit Napier dans son histoire Instagram, à côté d’un lien vers la page GoFundMe. “Il a été gravement blessé dans un accident de travail cette semaine (pas sur Home Town), et il a besoin de notre aide!” Lorsque Napier a partagé le lien, seuls 1 200 $ de l’objectif de 10 000 $ avaient été amassés. Depuis, le fonds s’élève à 4 590 $.

Stewart a subi “de graves blessures”, selon Carrie Aguirre, qui a créé la page pour sa famille plus tôt cette semaine. Il a été transporté par avion vers un hôpital voisin pour une intervention chirurgicale. Il «va bien maintenant» mais est incapable de travailler pendant sa convalescence. “Je demande toute l’aide que vous pouvez apporter à cette famille”, a écrit Aguirre. «Si vous connaissez les Stewart, vous savez à quel point ils sont gentils, généreux et aimants. Montrons-leur une vague de soutien pendant cette période difficile.

Napier et son mari, Ben Napier, animent la ville natale de HGTV, qui suit le couple alors qu’ils rénovent des maisons à Laurel, Mississippi. La cinquième saison de l’émission a débuté sur HGTV le 3 janvier. Un spin-off, Home Town: Ben’s Workshop, est maintenant disponible sur la nouvelle plate-forme découverte + streaming lancée le 4 janvier. La nouvelle série se concentre sur le travail du bois de Ben.

Dans une récente interview avec PopCulture.com, les Napier ont réfléchi sur les défis du tournage pendant la pandémie de coronavirus. Napier a dit qu’il était “très, très difficile” d’obtenir les appareils dont ils avaient besoin. «Alors supplie, emprunte et vole pour avoir un réfrigérateur dans chaque cuisine», expliqua-t-elle. “Nous ne savons pas pourquoi cela se produit avec les appareils électroménagers, en particulier parce que tout est en désordre.” Ben a déclaré que les deux avaient fini par emprunter des réfrigérateurs juste pour la rénovation, puis devaient expliquer au propriétaire que leur vrai réfrigérateur arriverait à une date ultérieure.

La relation des stars avec leur équipage a également été affectée grâce aux directives de distanciation sociale. Ils ne pouvaient pas non plus ajouter un invité spécial à un spectacle au dernier moment parce que l’invité devrait être testé. “Avec Home Town, et je ne sais pas si c’est comme ça à chaque émission, mais nous sommes ensemble depuis plusieurs saisons”, a expliqué Ben. «Pour beaucoup d’entre eux, cela fait cinq ans. Et la meilleure partie de notre travail est le déjeuner de l’équipe. Nous nous réunissons, tout le monde déjeune et c’est pris en charge. ne comprenez pas cela. Tout le monde est assis seul dans sa voiture et déjeune. “