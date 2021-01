T

La National Crime Agency est poursuivie pour plus de 100 000 £ par un ancien travailleur qui prétend avoir été mentalement marqué par des mois de travail à la recherche de preuves d’abus sexuels sur des enfants.

Christopher Fernandes, 31 ans, dit qu’il a passé huit heures par jour à traiter le contenu des caisses de preuves de l’enquête indépendante sur les abus sexuels sur enfants (IICSA) au siège de l’agence de lutte contre le crime à Vauxhall.

Il prétend avoir été isolé de ses collègues lors du catalogage des documents, images et enregistrements «hautement explicites et extrêmes», affirmant que le travail l’avait laissé déprimé et même envisageait le suicide.

Dans une demande de dommages-intérêts devant la Haute Cour, M. Fernandes a déclaré que le travail allait au-delà de son rôle d’agent de soutien administratif aux entreprises, et il allègue qu’il s’est poursuivi même après que la NCA ait été avertie qu’il avait besoin d’un «soutien psychologique». Présentant son cas par écrit, son avocat Edwin Buckett a déclaré que M. Fernandes avait reçu pour instruction de trier les «documents confidentiels urgents» de l’IICSA peu après avoir commencé à travailler à la NCA en mai 2017.

L’enquête de grande envergure, dirigée par le professeur Alexis Jay, a passé des années à enquêter sur les abus historiques dans les maisons de retraite, les écoles et les églises, ainsi que sur les allégations de réseaux sexuels d’enfants à Westminster. «(Il) devait travailler en grande partie seul sur ce matériau… pour traiter le contenu des caisses de stockage bleues», a déclaré M. Buckett. «Cela impliquait de documenter le contenu exact de chaque caisse, de prendre en compte et de noter les noms des victimes, des auteurs, des condamnations, des types de documents, des images et du matériel audio.

en relation

«Le contenu de chaque caisse contient des éléments très explicites et extrêmes d’abus d’enfants (abus sexuels, torture et meurtre) de la plus grande gravité qu’il (il) était tenu de voir.»

M. Fernandes affirme qu’il n’a «pas été suffisamment averti du type et de l’étendue du matériel qu’il devait rencontrer», et a travaillé sur les caisses pendant neuf mois jusqu’en février 2018.

Il a déclaré qu’à la fin du mois de décembre 2017, il avait déclaré à un psychologue consultant fourni par la NCA que la visualisation du matériel d’abus «lui causait de graves problèmes», mais qu’il n’a été retiré du projet que le 8 février 2018, a-t-on dit.

La NCA est accusée de ne pas avoir correctement soutenu M. Fernandes, évalué son aptitude à occuper le poste et surveillé sa santé mentale, et il est dit qu’il n’a pas eu le choix d’assumer le travail.

M. Buckett a déclaré que M. Fernandes avait développé un trouble de stress post-traumatique grave et une dépression, prenant un congé avant de quitter la NCA en août 2019. «Lorsqu’il a été vu aux fins d’un rapport médical en mars 2020, le demandeur a été déprimé et anxieux. la plupart du temps », écrit-il. Une réclamation de plus de 100 000 £ a été déposée auprès de la Haute Cour et envoyée à la NCA.

Un porte-parole de la NCA a déclaré: «Nous considérons la santé et la sécurité de notre personnel comme l’une de nos plus hautes priorités. Cependant, nous ne pouvons pas commenter les procédures judiciaires en cours. »