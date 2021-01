UNE

n Un travailleur du NHS grièvement blessé dans une attaque à caractère raciste qui l’a obligé à subir une intervention chirurgicale a appelé les gens à faire la «chose courageuse» et à aider la police à attraper les responsables.

Le joueur de 21 ans, qui souhaite seulement être connu sous le nom de K, a été frappé par une Honda Accord bleu foncé alors qu’il se dirigeait vers un arrêt de bus après avoir terminé son quart de travail à l’hôpital Southmead de Bristol vers 16h30 le 22 juillet.

Des témoins ont déclaré à la police que les occupants de la voiture avaient ensuite crié des insultes racistes sur le musicien avant de s’enfuir.

Il a subi des blessures graves, notamment une fracture à la jambe, au nez et à la pommette, le laissant incapable de marcher ou de se lever et nécessitant trois opérations.

Dans une déclaration publiée par la police d’Avon et du Somerset, K a déclaré: «Cela fait maintenant six mois que j’ai survécu à une tentative de meurtre à caractère raciste.

«Une attaque lâche et effrontée menée en plein jour. Mes agresseurs ont brisé mon corps. Leur violence a touché l’âme de ma famille, de mes amis, de mes compatriotes Bristoliens et au-delà.

«Mais mes attaquants n’ont pas brisé mon cœur ni celui de Bristol. Ce n’est clairement qu’une question de temps jusqu’à ce qu’ils soient attrapés.

«Je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui sont venus à mon aide, qui ont administré des soins, qui m’ont envoyé de bons voeux, qui ont fait un don d’argent – y compris la Massive Attack de Bristol – et ceux qui continuent de fournir mes soins médicaux.

(

Des pancartes laissées par les manifestants à l’endroit de Monks Park Avenue à Bristol où un employé du NHS a été grièvement blessé dans un incident à caractère raciste.

/ PA)

«Malheureusement, pour des raisons médicales, je ne suis pas encore en mesure de reprendre mes fonctions au NHS. Mais je rebondis et j’espère les rejoindre bientôt. Respect à mes collègues du NHS qui combattent Covid-19.

«Si vous lisez ceci et que vous pouvez aider la police à attraper mes agresseurs, faites ce qui est bien et courageux et faites-le. Je vous remercie.”

K et sa famille sont soutenus par l’organisation caritative Stand Against Racism and Inequality (SARI).

L’inspecteur-détective Danielle Underwood a déclaré: «Mon équipe et moi travaillons dur et minutieusement pour établir un dossier pour inculper les responsables des horribles blessures de K.

en relation

«Nous comprenons la frustration face au temps que prend cette enquête complexe – nous le ressentons aussi – mais nous sommes déterminés à faire ce droit pour obtenir justice pour K.»

L’organisme de bienfaisance Crimestoppers a offert une récompense de 5000 £ pour les informations conduisant à la condamnation des responsables de l’attaque.

La police avait précédemment diffusé une vidéosurveillance du véhicule suspect ainsi que des images de dommages à la voiture et au mur, montrant la force de l’impact qui a causé les blessures de K.

Une porte-parole de la force a déclaré que l’affaire était surveillée par des officiers en chef et le commissaire de la police et de la criminalité.

Les témoins qui ont vu la collision, toute personne fuyant les lieux ou la Honda Accord bleue conduite dans le quartier de Monks Park Avenue sont priées de contacter la police au 101 en citant la référence 5220163308.