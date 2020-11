La légende du football argentin Diego Maradona est décédée mercredi à l’âge de 60 ans. Un jour plus tard, des photos de trois travailleurs funéraires posant à côté du cercueil de Maradona ont fait surface. Le salon funéraire Pinier a répondu en licenciant Claudio Fernandez, son fils Ismael et Claudio Medina. La société a également déclaré que les trois n’étaient pas en fait des employés et qu’ils avaient «externalisé» certains services.

Selon ESPN, l’une des images montrait Fernandez et Ismael à côté du cercueil ouvert de Maradona. Ismael sourit et leva le pouce. Medina est apparue sur une autre photo avec une pose similaire. Fernandez a ensuite mené une interview et a déclaré qu’il n’avait pas prévu de prendre la photo ou de la distribuer. Il a dit que c’était en fait quelque chose qui s’était passé «instantanément».

Un agent mortuaire licencié après avoir pris un selfie avec le cadavre de Diego Maradona pic.twitter.com/MtHquXgMX4 – HUMORISTE. (@ barondiv2991) 27 novembre 2020

“Mon fils, comme tous les enfants, a levé le pouce et ils ont pris la photo”, a déclaré Fernandez lors d’une apparition sur Radio10. “Je sais que beaucoup de gens ont été offensés, ils l’ont mal pris.” Le travailleur, maintenant licencié, a continué et a déclaré avoir reçu des menaces de mort. «Ils me connaissent. Je suis du quartier», a-t-il dit. “Ils disent qu’ils vont nous tuer, nous casser la tête.”

La mort de Maradona survient quelques jours seulement après sa sortie de l’hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence pour saignement au cerveau. La légende du football a subi une intervention chirurgicale réussie pour un caillot de sang sur le cerveau le 4 novembre. Il se portait bien après l’opération et aurait ri et attrapé la main de son médecin personnel après la procédure. On a dit que Maradona allait bien, le Guardian rapportant que son médecin personnel, le Dr Leopoldo Luque, avait également déclaré à l’époque que Maradona était “sans aucun type de déficit neurologique, sans aucun type de complication associée à la chirurgie.” Maradona a été libérée le 12 novembre.

Lorsque la nouvelle de la mort de Maradona a fait surface, il y avait des questions sur la cause. Une source du ministère de la Justice argentin qui était présente lors de l’autopsie a par la suite fourni des informations à CNN. La source a répertorié la cause du décès comme un «œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée».

Après sa mort, des milliers de personnes se sont rassemblées au palais présidentiel pour passer devant son cercueil et lui rendre hommage. De plus, beaucoup ont honoré la star du football de longue date avec des déclarations et des hommages. La Premier League USA s’est souvenue de Maradona comme “d’un joueur extraordinairement doué qui a transcendé le sport. Nos pensées et nos sincères condoléances à la famille de Diego, aux amis et à ceux qui l’ont connu.”