Un enfant malade est décédé après que leur mère ait été maintenue en attente par le service d’assistance téléphonique du NHS 111 pendant plus d’une heure alors qu’elle cherchait désespérément une aide médicale.

L’enfant de trois ans a eu un arrêt cardiaque à la maison et est décédé à l’hôpital, selon les détails d’incidents critiques affectant des enfants londoniens en raison de la crise des coronavirus.

Dans un autre cas, un enfant de six mois est décédé à l’hôpital d’une septicémie et d’une insuffisance hépatique en raison des craintes des parents que l’enfant attrape le Covid-19 à l’hôpital.

Les deux décès font partie des 14 incidents d’un «journal des incidents» de coronavirus pan-londonien établi par le North Thames Pediatric Network qui a été transmis au Standard.

Les médecins craignent que les parents ne cherchent pas de traitement pour leurs enfants pendant la pandémie. Sir Simon Stevens, directeur général du NHS England, les a exhortés à ne pas tarder à se rendre à l’hôpital.

Outre les inquiétudes des parents concernant le transport de leur enfant à l’hôpital, les 14 incidents comprenaient des cas où le traitement a été retardé après que les parents aient reçu de mauvais conseils, car le NHS 111 et le London Ambulance Service étaient débordés.

L’enfant de trois ans décédé souffrait d’une «urgence RICP / NS», ce qui signifierait une augmentation de la pression intracrânienne et une urgence neurochirurgicale.

Le journal indique: «Maman au téléphone au 111 pour [more than] 60 minutes. En attente de réponse pour appeler. Enfant arrêté alors que sa mère est au téléphone. Maman était allée chez un médecin généraliste avec des antécédents de maux de tête et de vomissements depuis sept semaines.

Le bébé de six mois est décédé à l’hôpital d’une septicémie et d’un «fulminant [sudden] insuffisance hépatique”.

Le journal indique: «Pas bien cinq jours. Les parents n’ont pas présenté de risque dans les hôpitaux de Covid. » Le Dr Tony O’Sullivan, pédiatre à la retraite et coprésident de Keep Our NHS Public, a déclaré que ces tristes cas étaient un «mélange d’accès retardé aux soins, de décisions prises sous une énorme pression ralentissant le traitement et de parents craignant d’emmener leur enfant à l’hôpital. au milieu d’une pandémie ».

Le journal semble avoir été rédigé par un membre du personnel de l’hôpital Great Ormond Street. «Traitement différé» était le résultat dans la plupart des cas.

Dans l’un, la mère d’un enfant de quatre ans a appelé une ambulance «à plusieurs reprises». Le journal déclare: «Vu par les ambulanciers paramédicaux et conseillé de rester à la maison. Lorsque l’enfant semi-conscient et vomissant ne pouvait pas obtenir l’ambulance car trop occupé. Conseillé d’amener l’enfant en elle-même.

L’enfant – qui avait plus tard un choc septique et une rupture de l’appendice – a survécu. Le NHS England a déclaré que tous les incidents graves feraient l’objet d’une enquête. NHS London a déclaré que les parents ne devraient pas hésiter à demander un soutien médical.