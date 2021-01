UNE

Un énorme incendie s’est déclaré dans une usine en construction dans le plus grand fabricant de vaccins au monde, mais cela n’affectera pas la production de vaccins contre le coronavirus, a déclaré une source proche de la société.

Le Serum Institute of India (SII) a été chargé de fabriquer un milliard de doses de vaccins mis au point par l’Université d’Oxford et AstraZeneca pour l’Inde et de nombreux autres pays à revenu faible ou intermédiaire.

La société se prépare également à produire un vaccin en cours de développement par la société américaine Novavax Inc.

Le bureau des pompiers de la ville de Pune, dans l’ouest de l’Inde, où SII est basé, a déclaré à . que cinq camions de pompiers avaient été envoyés sur le site.

Il n’y a eu aucune information immédiate sur les victimes, ni sur la cause de l’incendie.

Les premiers rapports suggèrent que l’incendie s’est déclaré dans un bâtiment en construction pour augmenter la production de vaccins Covid.

La société a déclaré que l’incendie n’avait pas affecté les installations existantes fabriquant des vaccins Covid-19 ou un stock d’environ 50 millions de doses.

(AP)

L’Université John Hopkins a signalé 2 077 005 décès dus à Covid dans le monde depuis le début de la pandémie.

Le monde est au bord d’un «échec moral catastrophique» dans la distribution des vaccins Covid-19, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les dirigeants mondiaux de la santé ont déclaré que dans un pays à faible revenu, seules 25 personnes avaient été vaccinées.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à une distribution équitable du vaccin.

«Le monde est au bord d’un échec moral catastrophique – et le prix de cet échec sera payé par des vies et des moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde», a-t-il déclaré lors de la réunion du conseil exécutif de l’OMS.

Le Dr Tedros a ajouté: «Il est juste que tous les gouvernements veulent donner la priorité à la vaccination de leurs propres agents de santé et des personnes âgées en premier.

«Mais ce n’est pas juste que des adultes plus jeunes et en meilleure santé dans les pays riches soient vaccinés avant les agents de santé et les personnes âgées dans les pays plus pauvres.

«Il y aura suffisamment de vaccins pour tout le monde. Mais, à l’heure actuelle, nous devons travailler ensemble en tant que famille mondiale pour donner la priorité aux personnes les plus exposées au risque de maladies graves et de décès, dans tous les pays.

«Plus de 39 millions de doses de vaccin ont maintenant été administrées dans au moins 49 pays à revenu élevé. Seulement 25 doses ont été administrées dans un pays aux revenus les plus faibles. Pas 25 millions; pas 25 mille; seulement 25. »

Quatre millions de personnes avaient été vaccinées contre Covid-19 au Royaume-Uni.

Le Dr Tedros a ajouté qu’une approche «moi d’abord» prolongerait la pandémie ainsi que les souffrances humaines et économiques.