a famille d’un enseignant du sud de Londres qui est mort avec Covid-19 le jour de Noël aujourd’hui l’a décrite comme «une sur un million».

Jan Docker, 55 ans, était coordonnateur des besoins éducatifs spéciaux à la Stillness Junior School de Lewisham.

Elle a développé des symptômes de Covid le 12 décembre et a reçu un test positif le 19 décembre. Bien qu’elle pensait qu’elle était en voie de guérison, elle a développé de graves problèmes respiratoires et a appelé une ambulance à midi le jour de Noël.

Elle a été admise à l’hôpital universitaire de Croydon où elle est décédée six heures plus tard, a déclaré sa famille au Standard.

Sa nièce Rachel O’Connell, 41 ans, a déclaré que Mme Docker n’avait pas de problèmes de santé sous-jacents importants et qu’elle était en forme et travaillait avant de contracter Covid. Mme O’Connell a déclaré: «Nous sommes complètement dévastés. Elle était une sur un million. Elle était si attentionnée et spéciale pour tous ceux qui la connaissaient. Elle aimait son travail et était une excellente enseignante aux besoins éducatifs spéciaux qui a aidé tant d’enfants.

«Elle n’était pas malade et travaillait. Elle a développé une toux et s’est sentie très fatiguée. Au début, elle n’avait pas de problèmes respiratoires et pensait qu’elle était en voie de guérison, mais elle a dû appeler une ambulance. Mme O’Connell a déclaré que sa tante avait l’intention de célébrer avec des amis mais a dû les abandonner car elle s’isolait dans son appartement du sud de Londres. Cela signifiait qu’elle était seule lorsque son état s’est détérioré.

Mme Docker a collecté des fonds pour la crise des sans-abri avant Noël. La directrice de Stillness Mitzi Nichol a déclaré: «C’était une enseignante fantastique qui pensait beaucoup aux enfants et lui donnait vraiment tout pour s’assurer qu’ils réussissaient à leur mieux.

Un spécialiste du rein de premier plan travaillant pour le Royal College of Physicians à Londres, est décédé dimanche avec Covid-19. Le professeur Donal O’Donoghue, 64 ans, spécialiste de la médecine rénale, est tombé malade à la mi-décembre et a été admis à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Stepping Hill de Stockport.

Il a eu trois enfants et quatre petits-enfants. Le président du RCP, le professeur Andrew Goddard, a déclaré: «C’était mon ami, mon ailier et mon confident. Il me manquera terriblement.