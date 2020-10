Les entrepreneurs de Google qui se sont récemment syndiqués disent que leurs emplois sont lentement expédiés en Pologne. Jeudi, le Conseil national des relations du travail (NLRB) a déposé une plainte exposant les allégations contre HCL America, un entrepreneur en ingénierie et en informatique qui travaille avec Google à Pittsburgh.

Obtenu par Motherboard, la plainte soutient que les emplois sont externalisés en représailles à des activités syndicales légitimes. En particulier, le NLRB dit que la conduite a eu lieu «parce que les employés ont formé, rejoint et aidé le syndicat et se sont livrés à des activités concertées, et pour décourager les employés de s’engager dans ces activités.

Aucun des employés concernés n’est un employé légal de Google, mais ils se spécialisent dans les tâches d’ingénierie et informatiques pour HCL. Les entrepreneurs ont voté pour se syndiquer en 2019, s’organisant sous le syndicat United Steelworkers. Selon la plainte, l’entreprise n’a pas négocié avec l’unité nouvellement formée et a transféré le travail précédemment entrepris par l’équipe à des travailleurs offshore à Cracovie, en Pologne.

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les travailleurs contractuels ont été un aspect important de l’activisme des employés chez Google, y compris une note publique envoyée en mars par des employés à temps plein en mars demandant un meilleur traitement pour les travailleurs contractuels.

Les employés temporaires, fournisseurs et contractuels sont plus nombreux que les employés à temps plein de Google et sont généralement confrontés à des salaires inférieurs et à une sécurité d’emploi moindre. En mai, Google a brusquement annulé plus de 2000 contrats entrants, invoquant des mesures de réduction des coûts stimulées par la pandémie mondiale. Comme les travailleurs n’étaient pas encore sous contrat, les mesures n’étaient pas légalement considérées comme des licenciements et les travailleurs n’étaient donc pas admissibles à l’assurance-chômage.