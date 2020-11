T

Les rials d’un vaccin Covid ont été interrompus au Brésil après qu’un «événement indésirable grave» a affecté un volontaire.

Les chefs de la santé brésiliens sont intervenus dans les essais de CoronaVac qui est en cours de développement par la société chinoise Sinovac.

Le régulateur de la santé Anvisa a déclaré sur son site Web que le procès serait interrompu après un incident survenu le 29 octobre. Anvisa n’a pas fourni plus de détails sur la nature de l’incident.

«Avec l’interruption de l’étude, aucun nouveau volontaire ne peut être vacciné», indique son communiqué.

Sinovac a insisté sur le fait qu’il était «confiant» dans l’innocuité du vaccin.

“Nous avons appris que le directeur du Butantan Institute pensait que cet événement indésirable grave (EIG) n’était pas lié au vaccin”, a-t-il déclaré.

“L’étude clinique au Brésil est strictement menée conformément aux exigences des Bonnes Pratiques Cliniques (Bonnes Pratiques Cliniques) et nous sommes confiants dans la sécurité du vaccin.”

(

Le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, à gauche, et le directeur de l’Institut Butantan, Dimas Covas, brandissent une boîte d’un vaccin expérimental Covid-19

/ AP)

CoronaVac est testé dans sept États brésiliens, ainsi que dans le district fédéral où se trouve la capitale Brasilia.

Le coup de CoronaVac a suscité la controverse au Brésil, où le président Jair Bolsonaro a jeté le doute sur son efficacité potentielle.

Il a semé la confusion le mois dernier en le rejetant publiquement, affirmant que les Brésiliens ne seraient pas utilisés comme cobayes.

Cette déclaration faisait suite à l’annonce que son ministre de la Santé, Eduardo Pazuello, avait accepté d’acheter des doses de CoronaVac produites localement par Butantan.

Coronavirus infectant une cellule – En images

Coronavirus infectant une cellule

EPA

Une image capturée et rehaussée par la couleur au centre de recherche intégré (IRF) du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) à Fort Detrick, Maryland, USA et mise à disposition par les National Institutes of Health (NIH) montre une micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule apoptotique (rouge) fortement infectée par les particules du virus SRAS-COV-2 (jaune)

EPA

Le virus SARS-COV-2 commence le processus d’infection du cytoplasme de la cellule, à l’intérieur duquel se trouve le noyau, responsable du stockage du matériel génétique de la cellule

EPA

Les particules du virus SARS-COV-2 après infection et réplication virale à l’intérieur de la cellule (cercle blanc dans le coin gauche)

EPA

Une série de taches sombres, qui sont des particules virales du virus SARS-COV-2, essayant d’infecter le cytoplasme de la cellule, à l’intérieur duquel se trouve le noyau, responsable du stockage du matériel génétique de la cellule

EPA

Une flèche pointant vers une nouvelle particule de coronavirus attachée aux membranes cellulaires, affichant son pic de glycoprotéine typique “ corona ” sur la surface virale (publiée le 02 avril 2020), vue sur une image au microscope électronique, le premier portrait en noir et blanc du SRAS-CoV2 virus, qui cause la maladie COVID-19

EPA

Une image capturée et rehaussée par la couleur au centre de recherche intégré (IRF) du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) à Fort Detrick, Maryland, USA et mise à disposition par les National Institutes of Health (NIH) montre une micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule apoptotique (violette) fortement infectée par des particules du virus SARS-COV-2 (jaune)

EPA

M. Bolsonaro a souvent exprimé sa méfiance à l’égard de la Chine, en particulier lors de la campagne électorale de 2018, bien qu’il ait quelque peu assoupli sa rhétorique au pouvoir.

En outre, le gouverneur de l’État de Sao Paulo, Joao Doria, est devenu un rival politique et un critique ouvert de la réponse du président à la pandémie.

Dimas Covas, qui dirige Butantan, a déclaré à TV Cultura qu’un volontaire était décédé, mais que la mort de la personne n’était pas due au vaccin.

Il a déclaré: «Nous avons trouvé cette décision d’Anvisa étrange, car elle n’a aucun rapport avec le vaccin. Il y a plus de 10 000 bénévoles en ce moment. »

Que signifie pour moi l’annonce du vaccin Pfizer?

Les arrêts temporaires des tests de médicaments et de vaccins sont relativement courants.

Dans une recherche impliquant des milliers de participants, certains sont susceptibles de tomber malades et la mise en pause d’une étude permet aux chercheurs de déterminer si une maladie est un effet secondaire ou une coïncidence.

Le mois dernier, deux fabricants de médicaments ont repris les tests de leurs vaccins potentiels contre les coronavirus aux États-Unis après avoir été arrêtés plus tôt.

en relation

Suite à la confusion du mois dernier autour du tir de CoronaVac, Anvisa a autorisé l’importation de Chine de six millions de doses. L’agence avait déclaré à l’époque que le vaccin potentiel ne pouvait pas être administré aux Brésiliens car il n’avait pas été approuvé localement.

Plus tôt lundi, le secrétaire à la Santé de l’État de Sao Paulo, Jean Gorinchteyn, a déclaré que les 120000 premiers jabs CoronaVac arriveraient à l’aéroport international de Sao Paulo le 20 novembre.

Le secrétaire a ajouté que presque tous les volontaires qui ont reçu deux doses du vaccin ont produit des anticorps censés protéger les gens du virus.

Sao Paulo importe également des matières premières pour la production de 40 millions de projectiles CoronaVac, qui devraient commencer à arriver le 27 novembre.

Reportage supplémentaire de PA Media.