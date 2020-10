UNE

Un étudiant de 17 ans qui a réussi à convaincre les principaux organes de presse que Woolworths revenait au Royaume-Uni a déclaré avoir fait la farce pour mettre en pratique les compétences acquises dans un cours de marketing numérique.

L’histoire a été largement rapportée, plusieurs médias nationaux, y compris des sites Web appartenant à l’éditeur du Daily Mirror et à Reach, répétant cette affirmation.

Le sixième ancien de York, âgé de 17 ans, s’est depuis présenté comme la personne derrière le compte Twitter.

L’étudiant a déclaré au Guardian que la fausse annonce était une «expérience» pour mettre en pratique les compétences acquises lors d’un cours de marketing numérique dans le cadre de leur entreprise A-Level.

“Grâce aux médias et à plus de 5 000 abonnés, l’histoire a pris de l’ampleur et s’est propagée davantage”, ont-ils déclaré.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont noté que les tweets du compte étaient pleins de fautes d’orthographe.

The Very Group, propriétaire de la marque déposée de la société au Royaume-Uni, a déclaré ne pas avoir eu connaissance de la réouverture et que le compte ne leur était pas lié.

Le propriétaire de la marque Woolworths claque un tweet affirmant que les magasins rouvriront

«Les fausses nouvelles sont si faciles à diffuser, et il a fallu plus de 12 heures à Twitter pour fermer le compte», a déclaré l’étudiant.

“Il y avait des fautes d’orthographe et un manque de site Web volontairement injecté dans le compte, et pourtant certains médias l’ont toujours considéré comme un évangile. Je me sens mal pour les journalistes.”

Le sixième ancien a déclaré au Guardian qu’ils voulaient rester anonymes parce qu’ils ne voulaient pas «recevoir de la haine» de la part des fans déçus de Woolworths qui ont exprimé leur enthousiasme au retour des sélections pick ‘n’ mix de la boutique.

Ils ont ajouté qu’ils n’avaient jamais été à l’intérieur d’un des magasins lorsqu’il était ouvert. Ils ont choisi Woolworths en raison de son “attrait nostalgique”.