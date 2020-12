UNE

Un ancien trafiquant de drogue des comtés a raconté comment il est passé d’un fan passionné de Harry Potter à un trafic de 1 800 £ par jour de cocaïne et d’héroïne à travers le Royaume-Uni.

Leo, alors âgé de 17 ans, a parcouru jusqu’à 200 miles du sud de Londres vers des régions comme Dartmoor et a été poignardé six fois par des rivaux.

Il est l’une des inspirations derrière County Lines, un nouveau film britannique sérieux examinant le commerce d’un milliard de livres sterling par an, du réalisateur Henry Blake.

Dans le film, l’acteur Conrad Khan incarne Tyler Hughes, 14 ans, exclu de l’école et exploité par le marchand Simon (Harris Dickinson) pour devenir un passeur de drogue en train.

À l’école, on prévoyait que Leo obtiendrait toutes les notes B des GCSE après avoir surmonté la dyspraxie, une condition qui rend les enfants moins performants que prévu pour leur âge.

Après avoir été intimidé par des «hommes plus âgés» à 15 ans, Leo a cherché le soutien de «gangsters qui conduisaient des voitures chères» dans sa région.

Il lui était interdit de vendre de la drogue au début. Mais ils l’ont encouragé à mener des batailles au couteau pour protéger le territoire du gang et se faire une réputation.

Leo a déclaré au Standard: «Je viens de prendre ce train en marche et c’est là que tout a changé – même les amitiés.

Peu importe votre origine. J’ai vu des gens dont les parents appartiennent à la classe moyenne et qui viennent de ménages malfaisants. Ils ont tout donné à cet enfant – de l’argent et de bonnes mœurs – et ce jeune transporte toujours de la drogue

«Tout le monde a commencé à attaquer, à avoir des conflits et à s’entre-tuer.»

Ses frères «l’ont pris sous leur aile» et la famille a commencé à transporter de la drogue de la capitale vers le Lincolnshire, Felixstowe, Dartmoor et le sud du Pays de Galles.

Leo a ajouté: “En deux ans, j’étais passé du statut de grand fan d’Harry Potter obsédé par la lecture sur le monde de Poudlard à la course sur la M4 à 100 km / h dans une Audi louée avec des centaines d’offres de 10 £.”

Leo a déclaré qu’il avait été pris en embuscade à plusieurs reprises dans la rue et poignardé à la tête, à la jambe et deux fois dans le dos.

La première attaque a été presque mortelle, mais il est sorti de l’hôpital contre les ordres des médecins.

Il a admis: «Les gens qui m’ont poignardé étaient des gens avec qui j’avais des problèmes, ce n’est pas comme si c’était par hasard.

«Je leur ai fait des trucs et il était temps pour eux de me rattraper.»

Les lignes de comté sont le mouvement de drogues des grandes villes comme Londres vers les petites villes et les comtés.

Les concessionnaires se présentent généralement dans une zone avec des mobiles graveurs capables d’envoyer 500 messages à la fois à des clients potentiels.

Leo a affirmé qu’en seulement trois semaines, lui et ses frères avaient réussi à transformer chaque ligne de Londres en une opération de 1800 £ par jour.

Ils ont continué à acheter des médicaments en plus grandes quantités «parce que vous ne descendez jamais», ce qui signifiait être loin de chez eux pendant un an à la fois, voir leur mère pendant 10 minutes.

L’affiche des lignes Film County

Leo a été arrêté plusieurs fois par la police mais insiste sur le fait qu’il n’est jamais allé en prison.

Il a déclaré: «J’avais 22 ans et je suis entré dans la maison de ma mère et elle pleurait. Elle demandait à Dieu pourquoi elle avait échoué en tant que parent. Cela a vraiment frappé à la maison et je me suis juste assis et j’ai pensé: “ Qu’est-ce que j’ai fait? ”

«Je pouvais compter sur une main combien de fois je l’avais vue depuis l’âge de 17 ans, probablement seulement quatre et deux d’entre elles pendant 10 minutes.

«J’étais dans et hors de la maison, puis je suis parti pendant un an.

«Tout le monde qui fait cette folie sait que c’est mal. Je m’étais perdu et je la voyais pleurer et prier pour moi et mes frères, je savais que je devais changer.

Lorsque Leo a dit à ses partenaires qu’il s’éloignait de l’opération des limites du comté, il a été moqué et des disputes ont éclaté.

Il a ajouté: «J’ai dit aux garçons:« Je ne veux plus de ça ». Je voulais trouver un emploi et devenir légitime. Leur réponse était comme, ‘Vous parlez de merde’

«Trois mois plus tard, ils m’ont arrêté dans la rue dans une voiture flash et ont dit: ‘Voulez-vous revenir?

«Mais j’ai répondu:« Non, je vais bien ».

Leo est retourné aux études et a repris les examens. Il est heureux d’être sorti parce que deux ex-amis ont été sectionnés à l’hôpital psychiatrique de Broadmoor.

Il a déclaré: «Je méprise les drogues et la violence qui va avec. La cocaïne, l’héroïne, l’ecstasy et le cannabis détruisent des vies et des familles.

«L’une des plus grandes maladies auxquelles sont confrontés les jeunes aujourd’hui est d’essayer de plaire aux autres.

«Les enfants ont été soignés et soumis à un lavage de cerveau par des marchands. Ils adorent l’argent et ne peuvent pas penser jusqu’à le mettre dans leur propre compte bancaire, ils le veulent juste dans leur poche.

«Vous avez des jeunes qui arrivent en prison, vêtus de T-shirts Tom Ford, de jeans Versace et de montres Audemars Piguet parce qu’ils ne veulent pas être considérés comme faibles.

«Ils ne connaissent pas la construction d’actifs et la possession de votre propre maison. Tant qu’il y aura cette mentalité, cette guerre ne finira jamais.

«Je savais que je devais changer parce que c’était soit la prison, la santé mentale grave ou la mort.»

Henry Blake, qui a réalisé le film County Lines

Le sous-commissaire adjoint du Met, Graham McNulty, a accueilli favorablement le film County Lines, affirmant qu’il sensibiliserait aux signes à surveiller pour protéger les enfants vulnérables.

M. McNulty, responsable national britannique des comtés, a déclaré que l’opération Orochi avait fermé 200 réseaux de drogue à Londres et arrêté 345 titulaires de ligne depuis novembre 2019.

Environ 650 accusations ont été portées pour l’approvisionnement et l’esclavage moderne.

«Au moment où je vous parle, il y a plus de 100 opérations en direct à Londres pour abattre les limites du comté. C’est un véritable objectif pour nous en raison de la violence qui en découle.

La répression nationale de la police britannique des transports sur les limites du comté a déclaré que sur 805 arrestations, la plus jeune n’avait que 13 ans.

Les agents ont saisi plus de 141 armes dangereuses, 263 000 £ en espèces, 517 téléphones et 401 quantités de drogue.

* Le nom de Leo a été changé pour protéger son identité.

County Lines sortira dans les salles de cinéma et sur BFI Player et Curzon Home Cinema le 4 décembre.