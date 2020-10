Le match entre le San Diego Loyal et le Phoenix Rising s’est terminé tôt mercredi en raison du réveil du Loyal hors du terrain en signe de protestation. Avant le début de la deuxième mi-temps, qui était le match de championnat de l’USL, le Loyal a quitté le terrain après qu’un joueur de Rising aurait utilisé une insulte homophobe contre le milieu de terrain Loyal Collin Martin. Le milieu de terrain en hausse Junior Flemmings est la personne qui aurait dit l’insulte.

“Lors du match d’hier soir contre le Phoenix Rising, un échange entre Junior Flemmings et moi-même s’est intensifié au point qu’il m’a traité de ‘Bati Boy’, ce qui est une insulte homophobe qui peut se traduire par ‘f-‘”, a déclaré Martin dans une déclaration. “Ce n’est pas la première fois que j’entends cette insulte homophobe, cependant, c’est la première fois en huit ans de carrière de joueur qu’une insulte a été dirigée contre moi pendant un match.” Martin a poursuivi en disant à l’arbitre qu’une insulte avait été dirigée contre lui. Cependant, Martin a reçu un carton rouge parce que l’arbitre pensait avoir dit l’insulte. “Une fois que cela a été clarifié avec l’arbitre, en plus de l’expliquer au quatrième officiel et à mon entraîneur ce qui s’était passé, Flemmings est venu et m’a dit qu’il connaissait ma ‘situation’ (je suis un homme gay) et qu’il ne m’a pas traité d’insultes », a poursuivi Martin.

Le San Diego Loyal a quitté le terrain en signe de protestation mercredi soir, affirmant qu’un joueur de Phoenix Rising avait utilisé une insulte anti-gay dirigée contre le milieu de terrain ouvertement gay Collin Martin. Le manager Landon Donovan a discuté de l’incident avec l’arbitre et l’entraîneur-chef de Phoenix Rick Schantz. pic.twitter.com/WlOYauQhgV – SportsCenter (@SportsCenter) 1 octobre 2020

Martin a ensuite déclaré qu’il appréciait l’équipe d’avoir quitté le terrain pour montrer son soutien. “Leur décision collective de quitter le terrain par solidarité et de renoncer au match en dit long sur leur soutien à mon égard et sur ce que cette organisation défend”, a-t-il déclaré. En fin de compte, j’espère que cela peut être un autre exemple que nous avons un long chemin à parcourir pour nous éduquer et éliminer la haine de notre jeu.

Flemmings a également publié une déclaration niant l’accusation. Il a déclaré que cette affirmation était “fausse” et que ses coéquipiers “soutiendraient ma demande”. Flemmings a poursuivi en disant qu’il n’y avait “aucune preuve pour étayer la réclamation,” et l’arbitre “a admis qu’il n’avait entendu aucune insulte homophobe et était complètement confus par la situation.” L’ancienne star de l’équipe américaine de football masculin, Landon Donovan, est le manager du Loyal et a expliqué la décision de l’équipe de quitter le terrain.

“Nos gars, à leur immense honneur, ont juste dit:” Nous n’allons pas défendre cela “”, a déclaré Donovan. “Ils ont été très clairs à ce moment-là qu’ils renonçaient à tout espoir de se qualifier pour les séries éliminatoires, même s’ils battaient facilement l’une des meilleures équipes de la ligue. Mais ils ont dit que cela n’avait pas d’importance. Il y a des choses plus importantes dans la ligue. la vie et nous devons défendre ce en quoi nous croyons. Ils ont donc pris la décision de partir. “