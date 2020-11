“No time to Die” pourrait-il remporter un Grammy avant sa sortie | AP

Le nouveau film de l’agent 007, “Pas le temps de mourir«Il a de très grandes chances de remporter une statuette convoitée des mois avant de passer sur grand écran, ce qui serait extrêmement important et quelque chose de très rare se produirait.

Comme vous l’avez peut-être remarqué il y a quelques mois, l’industrie hollywoodienne évolue, à plus petite échelle qu’auparavant, cependant, rien n’a empêché la saison des récompenses de suivre son cours au milieu de la contingence sanitaire.

Le prochain grand spectacle à préparer est la livraison du Grammy et c’est en elle que, peut-être, le film tant attendu “No Time to Die” parviendra à gagner une première reconnaissance même des mois avant sa première et grâce à la chanson titre que Billie Eilish a composée.

Et c’est que la Recording Academy des États-Unis a récemment publié la liste des nominés pour sa livraison pour 2021 et l’un des nominés pour “Meilleure chanson pour un support visuel” était “No time to Die” de Billie Eilish, thème original du film de James Bond qui sera le dernier avec la version du personnage de Daniel Craig.

Il est à noter que malgré sa nomination, le studio ne devrait certainement pas encore revendiquer la victoire, car les chances de gagner ne sont pas moindres.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le film de Cary Fukunaga a peut-être perdu sa date de sortie à cause du nouveau virus à plusieurs reprises, mais cela n’empêche pas la chanson de “No time to Die”, qui a atteint les conditions requises pour être considéré pour le Grammy 2021.

Bien que la catégorie ne soit pas l’une des plus importantes de la soirée, c’est généralement un antécédent important pour la même catégorie aux Oscars, mais rien n’est gravé dans le marbre.

Dans la catégorie “Meilleure chanson pour un support visuel”, la chanson du jeune chanteur est en concurrence avec d’autres deux candidats considérable: “Beautiful Ghosts”, composé par Taylor Swift pour Cats; et «Into the Unknown», interprété par la légende de Broadway Idina Menzel pour Frozen 2.

Comme vous pouvez le voir, il y a deux autres problèmes qui pourraient arracher le prix à 007, mais les chances de victoire sont là aussi.

Et c’est que s’il est vrai que Swift est l’un des favoris de l’Académie, ainsi que des chansons de films d’animation, comme la production Disney, l’adaptation de la comédie musicale n’a pas bénéficié d’un bon accueil avec le critiques, et avec six autres nominations pour l’album du chanteur, Folklore, la campagne est peut-être davantage dirigée vers ces récompenses que vers le film raté.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

C’est ainsi que le thème de l’aventure glacée d’Elsa perd également des possibilités, puisque le succès viral n’était pas, en comparaison, de l’inoubliable «Let it Go».

De cette manière, en faveur de Eilish il y a le fait que la jeune chanteuse, aussi brève que soit sa carrière, a déjà été favorisée par l’Académie.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cette année seulement, il a remporté cinq statuettes pour la chanson “Bad guy” et l’album auquel elle appartient.

Si elle remportait le gramophone d’or, elle deviendrait sans doute aussi la favorite de l’Oscar, non seulement parce qu’il semble que cette année il n’y aura pas beaucoup de concurrence, en raison du manque de premières, mais parce que cela s’est produit à des occasions précédentes pour les chansons de Bond. comme cela s’est produit avec “Skyfall” d’Adele.

Il est à noter que d’autres chansons qui ont remporté cette catégorie et ont ensuite volé l’Oscar ont été Shallow, de Lady Gaga, dans A Star Is Born, le propre «Let it go» de Frozen: Una Aventura Congelada, «Jai ho» de Quisiera Ser Millionaire et “Glory” de Selma.

Il est important de noter que le film devrait “Pas le temps de mourir»est sorti en salles le 2 avril de la même année.

Cela peut vous intéresser: Lashana Lynch entrera dans l’histoire en tant que premier agent 007