UNE

Un gang de voleurs qui a mené une série de vols violents de 50000 £ sur des fourgons de sécurité dans le sud-est de Londres a été emprisonné.

Le groupe du crime organisé composé de quatre personnes a précipité des gardes transportant des caisses alors qu’ils faisaient des livraisons aux bureaux de poste, à une coopérative et à une salle de bingo de la Mecque.

Ils ont réussi à s’en tirer avec 28000 £ lors du raid final, mais ont été capturés par la brigade volante du Met à la suite d’une poursuite à grande vitesse.

Vendredi, au tribunal de la couronne de Woolwich, Kieran Beazley, 33 ans, Sam Holmes, 29 ans, Sanchez Williams, 32 ans, et David Leadbeater, 31 ans, ont tous été emprisonnés après avoir admis avoir conspiré pour voler.

Le groupe, qui a tous eu une série de condamnations antérieures, portait des masques et des gants lors des vols entre février et juin de cette année.

Un garde de sécurité a été pris dans une embuscade devant un bureau de poste à Mottingham le 4 mars, avec l’un des voleurs – qui semble être Beazley – le «faisant irruption» et attrapant la caisse.

(Kieran Beazley / MPS)

Un autre membre du gang brandissait un tournevis alors qu’ils s’enfuyaient, s’enfuyant dans un Ranger Rover Evoque volé qui a ensuite été retrouvé abandonné.

Ils ont de nouveau frappé le 4 juin dans une coopérative de Blackfen, dans le sud-est de Londres, en arrivant dans une camionnette blanche avec de fausses plaques d’immatriculation avant de «faire violemment pénétrer le garde dans les grilles à l’avant du magasin», a déclaré le Met.

Une caisse contenant 12500 £ a été brièvement volée, mais le garde – avec un membre du public – s’est attaqué à l’un des voleurs et a récupéré l’argent.

Huit jours plus tard, ils ont commis un vol sur une camionnette de sécurité au bureau de poste de New Eltham, mais le Flying Squad était déjà à l’affût.

Beazley, Holmes et Williams sont sortis de leur véhicule volé et ont «sprinté vers le garde», Beazley le plaquant au sol pour voler la caisse contenant 28 000 £.

(Sam Holmes / MPS)

Leadbeater était le conducteur de la fuite, mais leur fourgonnette a finalement été arrêtée après s’être écrasée contre des véhicules de police.

On pense également que Beazley et Holmes sont les voleurs qui ont tendu une embuscade à une fourgonnette devant une salle de bingo de La Mecque à Eltham le 17 février, lorsque près de 7000 £ ont été volés.

Beazley, d’Eltham, a admis trois chefs d’accusation de complot en vue de cambrioler, deux chefs de manipulation de biens volés, de vol qualifié et trois chefs d’accusation de conduite alors qu’il était disqualifié, et a été emprisonné pendant dix ans et huit mois.

Williams, de New Cross, a reçu une peine de sept ans et huit mois, et Leadbeater, de Plumstead, a été emprisonné pendant dix ans et huit mois, après avoir tous deux admis leur implication dans trois des vols qualifiés.

Holmes, de Mottingham, a plaidé coupable à l’un des vols et a été emprisonné pendant 11 ans et demi.

L’inspecteur-détective Gail Lilley, de Central Specialist Crime, a qualifié les voleurs de «criminels de carrière», ajoutant: «Nous avons mis un terme à leurs activités criminelles et enlevé les criminels dangereux de la rue».