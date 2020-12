UNE

Un garçon de sept ans qui a subi des blessures qui ont changé sa vie lorsqu’il a été jeté de la plate-forme d’observation de la Tate Modern a commencé à marcher à l’aide d’une canne.

La famille du garçon a déclaré qu’il avait réduit ses médicaments, qu’il ressentait moins de douleur et qu’il essayait de chanter, plus d’un an après que l’adolescent Jonty Bravery l’ait jeté du balcon du 10ème étage de la galerie de Londres.

Dans une déclaration informant les sympathisants des progrès de la jeune victime alors qu’il poursuit son rétablissement dans sa France natale, la famille du garçon a décrit comment son état s’était amélioré.

(

Jonty Bravery

/ PA)

Ils ont dit qu’il n’était plus autorisé à rentrer chez lui le week-end, de sorte que les membres de sa famille passent sept jours par semaine à l’hôpital.

La famille a déclaré que passer chaque nuit à l’hôpital “est très fatigant à cause du bruit et aussi très dérangeant”.

Leur déclaration se lit comme suit: “La mémoire de notre fils est encore une fois très affectée. Il ne se souvient plus de ce qu’il a fait ce jour-là ou de quel jour il est.”

«Malgré tout, il continue de faire des efforts et des progrès: il commence à marcher avec une canne tétrapode pendant que nous le tenons par le dos du manteau pour l’équilibre.

«Il a également moins de douleur, donc les médecins ont pu réduire sa médication.

«Il essaie de faire de plus en plus de choses avec son bras gauche comme tenir son tube de dentifrice ou son étui à lunettes pour le fermer.

«Il continue de reprendre son souffle. Il parle toujours très lentement, mais parle maintenant mot par mot et non plus syllabe par syllabe.

“Il essaie de chanter et d’inventer des chansons avec des rimes. Il a pu commencer à utiliser la sarbacane avec les rééducateurs pour continuer à améliorer sa respiration.”

La famille du garçon, qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques, a déclaré qu’elle “attendait avec impatience” le retour des congés et des visites du week-end parce qu’il lui manquait ses grands-parents et amis.

En septembre, la famille a annoncé que le garçon pouvait se tenir debout sans aide, disant à ses sympathisants dans un communiqué: “Nous constatons déjà de nouveaux progrès: il peut enfin se tenir debout sans aide ni soutien!”