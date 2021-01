Les résidents d’Hawaï ont rapporté avoir vu un objet volant bleu non identifié mardi, mais la Federal Aviation Administration a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’incident d’avion dans le ciel au-dessus de Sous le vent d’Oahu. Des témoins ont appelé le 911 après l’observation, qui s’est produite vers 20h30 cette nuit-là. Les résidents ont rapporté avoir vu un objet bleu tomber du ciel et frapper l’océan.

Un témoin, Mistina Sape, a déclaré à Hawaii News Now qu’elle avait pris une image de l’objet à 20h26 à Nanakuli. Un autre témoin, Moriah, a déclaré avoir vu le même objet. «Je lève les yeux et puis j’ai été comme oh s…! Moriah, 38 ans, a déclaré. «J’ai commencé à appeler mon mari et eux parce qu’ils étaient tous dans le garage. J’étais comme hey. Venez chercher là-haut. Voyez si vous voyez ce que je vois. Ils ont tous dit oui!

🚨 HONOLULU, Hawaï – Un objet volant non identifié repéré dans le ciel du soir au-dessus du vent d’Oahu a incité des témoins à appeler le 911 mardi. L’observation a eu lieu vers 20h30. Il y a plusieurs vidéos de ce qui semble être une masse oblongue rougeoyante. # Hawaii #UFO pic.twitter.com/0DnxoEwnHR – Maksel (@GregMaksel) 1 janvier 2021

Moriah a déclaré qu’elle et son mari devaient suivre l’objet bleu dans leur voiture une fois qu’ils l’ont vu. Ils n’ont parcouru que trois miles avant de voir l’objet tomber dans l’océan. L’objet était plus gros qu’un poteau de téléphone et il ne faisait aucun bruit, a déclaré Moriah. Plus tard, ils ont appelé le 911 et ont affirmé avoir vu une deuxième lumière après l’arrivée des policiers. «Mon mari a levé les yeux et il a vu le blanc arriver», dit-elle. «Le blanc était plus petit. Venait dans la même direction que la bleue. “

La police d’Honolulu a déclaré qu’elle n’avait aucune information sur la chute d’un objet dans l’eau. Le porte-parole de la FAA, Ian Gregor, a déclaré à Hawaii News Now qu’ils avaient reçu un rapport de police sur un possible accident d’avion mardi, mais l’agence “n’a fait disparaître aucun avion des radars. Et aucun rapport d’aéronef en retard ou manquant.

Ce n’est pas la première fois qu’un OVNI est repéré au-dessus d’Hawaï ces derniers mois. Le 24 octobre, les résidents ont rapporté avoir vu un OVNI ou une pluie de météores. Le professeur Richard Wainscoat de l’Université d’Hawaï au Moana Institute for Astronomy a déclaré qu’il ne s’agissait probablement que d’un propulseur de fusée usé d’un satellite Benezualan en orbite autour de la Terre depuis 2008. L’objet est resté en orbite plus longtemps que prévu avant de brûler dans le ciel au-dessus d’Hawaï. . “Voir une rentrée est relativement rare pour un endroit spécifique comme Hawaï puisque nous ne pouvons voir la rentrée que si elle se produit relativement près de nous”, a déclaré Wainscoat à l’Université d’Hawaï News.

Avi Loeb du département d’astronomie de Harvard a écrit dans son prochain livre Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth qu’il pense que des déchets extraterrestres ont été vus en 2017, rapporte le New York Post. L’objet a voyagé vers notre système solaire depuis la direction de Vega, une étoile distante de 25 années-lumière, et a été repéré par le télescope panoramique et le télescope Rapid Response System à Hawaï. L’objet était “exceptionnellement brillant”, a noté Loeb et n’a pas suivi une trajectoire calculée. Loeb a émis l’hypothèse que l’objet était poussé par une autre force, pas seulement par la gravité du soleil.