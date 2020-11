T

Le déménagement des Sussex à Hollywood ne nécessite pas seulement une refonte de carrière, il appelle une toute nouvelle équipe de pouvoir pour les aider à les guider.

Il a été annoncé la semaine dernière que le duc et la duchesse avaient embauché l’ancienne directrice des communications de Pinterest, Christine Schirmer, pour diriger leur équipe de relations publiques aux côtés de la société de relations publiques hollywoodienne Sunshine Sachs. Mais Schirmer n’est pas le seul nouveau cadre à rejoindre le nouvel ensemble de dirigeants post-palais de Harry et Meghan.

L’ancienne responsable des communications du couple basée au Royaume-Uni, l’ex-collaboratrice de Hillary Clinton, Sara Latham, a déménagé dans le bureau privé de la reine lorsque Harry et Meghan ont déménagé aux États-Unis, de sorte que Schirmer rejoint une toute nouvelle flotte de conseillers en communication embauchés parallèlement au dévoilement de leur nouveau site Web de la fondation Archewell le mois dernier.

Aux côtés de plusieurs membres du cercle restreint que Meghan aurait gardé depuis ses jours d’actrice, les nouvelles recrues pour la puissante équipe de relations publiques des Sussex incluent la New Yorker Toya Holness, qui s’occupera des relations avec les médias, et le gourou politique des relations publiques James Holt pour diriger les communications au Royaume-Uni. .

De leur nouvelle attachée de presse à l’avocat de longue date de la duchesse, rencontrez la nouvelle équipe de rêve hollywoodienne du Sussex.

Christine Schirmer

(

Christine Schirmer

/ LinkedIn)

Rôle: Responsable de la communication

USP: Ancien cadre de Pinterest qui a étudié dans la même université que la duchesse de Sussex.

Contexte: Avant de rejoindre les Sussex en Californie, Schirmer a travaillé en tant que responsable de la communication pour la plate-forme de partage d’images Pinterest dans la Silicon Valley de San Francisco. Elle était en charge de la communication du site depuis 2017 et a quitté l’entreprise en juillet.

Le responsable des médias anglophone et francophone a précédemment étudié le journalisme à la Northwestern University – la même université américaine que Meghan Markle – et a depuis travaillé comme responsable de la communication d’entreprise chez Apple et dans les communications dans une société de marketing basée à San Francisco appelée Digg.

Sur sa page LinkedIn, Schirmer, 42 ans, décrit comment elle aime «créer des équipes, apprendre de nouvelles choses et rendre la conversation intéressante».

Un publiciste qui la connaît a déclaré au Daily Mail: «Christine est la vraie affaire. Elle est largement respectée dans l’industrie comme l’une des meilleures et des plus intelligentes qui soient. Et grâce à son travail avec Pinterest et d’autres entreprises technologiques, elle est la personne idéale pour lancer une marque mondiale. »

Toya Holness

(

Toya Holness

)

USP: Ancien footballeur qui travaillait pour le département de l’éducation de New York.

Contexte: Avant de rejoindre les Sussex en octobre, le dernier rôle de Holness était celui de directeur de la communication d’entreprise et du marketing pour Deluxe, une société de création vidéo à Los Angeles. Ancienne footballeuse, elle travaillait auparavant pour le ministère de l’Éducation de New York.

«Je peux aider les gens à raconter leurs histoires pour gagner ma vie», écrit-elle dans la biographie de son compte Twitter privé, où elle se décrit comme «elle / elle / elle» et utilise le hashtag #Fighton.

Son compte Instagram privé compte plus de 800 abonnés avec une simple lecture bio: «Et en ce moment, je jure que nous sommes infinis» avec des émojis d’une clé, une ancre et un trèfle à quatre feuilles.

James Holt

(

James Holt

/ Twitter )

Rôle: Responsable de l’engagement et de la communication au Royaume-Uni

USP: Gourou politique des relations publiques basé à Londres, intéressé par la diversité et les dons caritatifs.

Contexte: Holt a commencé son nouveau rôle en septembre, après avoir travaillé dans les relations publiques politiques pour le Cabinet Office, les libéraux démocrates et le 10 Downing Street, puis comme bureau principal des communications pour la Royal Foundation. Il s’occupe désormais exclusivement des Sussex et rend compte à Schirmer aux États-Unis.

Diplômé en journalisme à l’Université de Lincoln en 2003, il vit désormais à Clapham, se décrivant sur Twitter comme un «coureur occasionnel» et un «bénévole régulier» (il s’est porté volontaire comme directeur des communications pour Pride à Londres de 2016 à 2017). Des tweets récents suggèrent qu’il est fan de la nouvelle émission de la BBC Small Axe et soutient la communauté LGBTQ +.

Catherine St-Laurent

(

Catherine St-Laurent

/ Crunchbase via LinkedIn)

USP: Un responsable des communications canadien passionné de yoga qui est copain avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et qui travaillait auparavant ou Bill et Melinda Gates.

Contexte: St-Laurent travaillait auparavant pour la Fondation Bill et Melinda Gates et a obtenu le poste de chef de cabinet en avril. Elle est également directrice générale de l’organisation à but non lucratif des Sussex, Archewell.

Selon LinkedIn, la native de Montréal anglophone et francophone est basée à Seattle, Washington et se décrit comme une «dirigeante mondiale et multilingue avec plus de 15 ans d’expérience dans plusieurs secteurs et géographies». Il est entendu qu’elle a rencontré le duc et la duchesse de Sussex grâce à leurs relations canadiennes, y compris le premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie.

Ayant travaillé pour la fondation Gates, St-Laurent est devenu directeur des communications puis directeur de la marque et des initiatives spéciales pour Pivotal Ventures, un organisme d’investissement mis sur pied par Melinda Gates. La société a soutenu des partenaires pour faire progresser les femmes et les familles en Amérique – une cause qui tient à cœur à Meghan.

Auparavant, elle était basée à Londres et à Bruxelles, travaillant pour HSBC et le cabinet de conseil sportif Vero Communications où elle a travaillé sur des campagnes internationales réussies, notamment la candidature de Rio pour accueillir les Jeux de 2016, la candidature de PyeongChang pour accueillir les Jeux de 2018 et la candidature de l’Union internationale de rugby pour réintégration des 7 au programme olympique.

Selon son compte Twitter privé, elle a deux enfants et aime voyager, faire du spinning et faire du yoga – une autre des passions les plus vives de la duchesse.

Nick Collins

(

Nick Collins

/ .)

USP: L’ancien agent de talent de Meghan.

Contexte: Collins, co-responsable des talents chez Gersh, l’agence de talents basée à Beverly Hills, représentait Meghan à l’époque de ses costumes et a assisté à son mariage avec Harry en 2018. L’agence représente des clients tels que Kirsten Stewart, Adam Driver et Jamie Foxx. Collins a personnellement représenté une liste de A-listers de Taylor Kinney à Mandy Moore.

Son rôle pour les Sussex serait de négocier des offres cinématographiques et télévisuelles telles que leur accord de 112 millions de livres sterling avec Netflix, ainsi que des opportunités philanthropiques. Une source a déclaré au Daily Mail plus tôt cette année: «Collins a tenu Meghan au courant des offres des réseaux et des cinéastes en vue d’utiliser ces opportunités à l’avenir.

“Meghan et Harry se voient s’orienter vers la télévision, le multimédia et les plateformes de médias sociaux et veulent produire un contenu stimulant conçu pour mettre en lumière leurs causes. Ils se demandent depuis longtemps quelle sera leur prochaine étape.

«Et il est devenu très clair que Meghan et Harry pensaient que travailler aux côtés des géants de la technologie et des studios hollywoodiens et créer leurs propres projets médiatiques était un choix naturel.

Andrew Meyer

(

Andrew Meyer

/ . pour THR)

USP: Le cerveau des affaires hollywoodiennes derrière le renouvellement du site Web de style de vie de Meghan, The Tig.

Contexte: Meyer, qui dirige la société de gestion d’entreprise Freemark Financial basée à Beverly Hills, serait le cerveau derrière les efforts commerciaux de la duchesse – c’est lui qui a demandé le renouvellement de la marque pour le site de style de vie de Meghan The Tig en septembre de l’année dernière.

Au fil des ans, les clients de Meyer ont inclus Ellen Pompeo, Anna Kendrick et Alexander Skarsgard et il a été nommé l’un des chefs d’entreprise “ d’élite ” de Variety pour 2020.

Meyer a déclaré à Variety la semaine dernière qu’il trouvait les clients introspectifs dans leurs stratégies, “qu’il s’agisse de projets immobiliers sur lesquels ils travaillent ou d’investissements basés sur l’éthique.”

L’expert-comptable habite avec sa femme Stephanie dans un manoir de six lits et 6 millions de dollars à Holmby Hills à Los Angeles.

Rick Genow

(

Rick Genow

/ .)

USP: Le procureur de Ben Kingsley aide la duchesse dans ses affaires juridiques

Contexte: Genow, diplômé de Harvard, est depuis longtemps l’un des meilleurs avocats d’Hollywood – il est associé fondateur du cabinet d’avocats californien Stone, Genow, Smelkinson, Binder & Christopher et il a représenté des acteurs tels que Sir Ben Kingsley et Greg Kinnear.

L’avocate du pouvoir Genow est depuis longtemps conseillère de la duchesse et on pense qu’elle a été maintenue dans les coulisses pour l’aider à gérer ses affaires juridiques.