Je parie que depuis mars, vous avez acheté une légion de lotions et de potions en ligne.

Parallèlement à votre achat initial en gros de rouleaux de papier toilette, de conserves et de Chianti, les chiffres nous ont tous montrés comme des amateurs de beauté.

Selfridges a rapporté que la beauté était de loin sa catégorie la plus forte depuis le verrouillage, et la catégorie beauté chez Net-a-Porter était en hausse de 158% au cours de la seconde moitié de mars par rapport à l’année dernière.

Le parfum est l’un des produits de base de la sphère de la beauté que vous êtes probablement moins habitué à acheter virtuellement. Après tout, toute cette affaire de pandémie a rendu tout cela un peu plus délicat à essayer dans un grand magasin pour essayer un parfum.

Mais n’ayez crainte, car une légion de marques est là pour vous faciliter la vie. La marque de parfums durables Floral Street a vu ses ventes en ligne augmenter de plus de 300% cette année, attribuant le verrouillage à la flambée. Afin de répondre à la demande, elle a conçu son Scentschool in a Box, qui décompose chacun des huit parfums signature de Floral Street par note, vous permettant de gratter et de renifler chaque ingrédient.

«Notre Scentschool in a Box donne aux gens la possibilité d’en apprendre davantage sur nos parfums végétaliens pratiquement dans le confort de leur propre maison», explique Feeney au Standard. «Nos ‘Floralistas’ formés mènent un voyage interactif de découverte des parfums où les gens peuvent en apprendre davantage sur l’art du parfum».

Lorsque vous vous éloignez de votre parfum quotidien, il y a quelques règles à suivre. «Considérez les parfums que vous aimez déjà et sélectionnez les parfums avec des notes similaires», déclare Jerome di Marino, parfumeur pour Judith Lieber. «Pensez également aux odeurs de la nature que vous appréciez et à l’ambiance que vous souhaitez refléter. Aimez-vous sentir quelque chose de sucré et addictif? Je vous proposerais un parfum gourmand. Aimez-vous les parfums exaltants de la cuisine comme le citron ou le pamplemousse? Alors un parfum d’agrumes fonctionnerait définitivement ».

en relation

Alors que di Marino implore les amateurs de parfums de se diversifier et d’essayer quelque chose de nouveau, il recommande de se concentrer «sur les notes et les familles de parfums que vous avez aimées auparavant».

En d’autres termes, regardez vos parfums Ye Old Faithful et distillez les ingrédients qui sont à leur base. Cela facilitera le déchiffrement des notes que vous aimez et que vous n’aimez pas.

«Porter un nouveau parfum est un élément très important pour vous exprimer, surtout à la maison lorsque nous nous habillons de manière plus décontractée. Le parfum a l’opportunité de vous remonter le moral et d’injecter du glamour dans votre vie, nous en avons plus que jamais besoin! dit di Marino.

Ce sont les ensembles qui devraient vous aider à acheter un parfum en ligne.

Coffret découverte de la rue florale

Goûtez aux huit parfums vegan et durables de Floral Street dans son coffret découverte. Les odeurs remarquables? C’est jusqu’au nez, mais à mon avis, Neon Rose et guimauve-esque Wonderland Poppy sont en bouteille paradisiaque.

(Selfridges)

Coffret Découverte Le Labo

Le Discovery Set de la marque de parfum culte Le Labo est un gagnant à toute épreuve. Y compris ses six parfums les plus vendus, même un novice en parfum trouvera forcément son accord parfait avec ce sextet. Mes préférés sont le frais mais musqué Another 13 (le résultat de la collaboration de Le Labo avec l’éditeur d’AnOther Jefferson Hack) et Bergamote 22, un parfum citronné et boisé aux notes de vétiver, de fleur d’oranger et de cèdre.

(Beauté culte)

Palette de parfums Atelier Cologne

Première maison de parfum à créer des parfums purs, les parfums d’Atelier Cologne ont une longévité et sont perpétuellement frais et faciles à porter. Cet ensemble de minis vous permet de tester dix de ses Absolues de Cologne (spoiler: elles sont toutes délicieuses). Mon favori est Cédre Atlas, qui a des notes de bois de cèdre, de citron et d’ambre blanc.

(Sentez-vous unique)

Jo Loves Discovery Collection

Si quelqu’un sait une chose ou deux sur les parfums, c’est le connaisseur de parfums Jo Malone. Sa marque Jo Loves est un excellent choix pour un parfum facile et quotidien, suffisamment séduisant pour faire tourner les têtes des gens. Mon go-to est Pomelo, qui est un mélange rafraîchissant et énergisant de patchouli, de vétiver et de pomelo.

(Beauté culte)

Trousse de découverte de parfums Malin + Goetz

Le coffret découverte de la marque new-yorkaise Malin + Goetz propose des mini-mes de ses six best-sellers. Son parfum de rhum noir est de loin ma vedette, aussi grisante et intense que la boisson elle-même.

(Beauté culte)