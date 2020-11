je

Si le déluge de tutoriels d’histoires Instagram trop compliqués ou d’abonnements à des cours en ligne exorbitants vous évite complètement de faire de l’exercice, vous n’êtes pas seul.

Internet offre des ressources apparemment infinies, mais cela peut facilement devenir écrasant lorsque vous essayez de déterminer quel régime de fitness fonctionne pour vous: débutant, haute intensité ou autre. Et pendant le verrouillage, avec les gymnases fermés et toute structure quotidienne restante démantelée, l’exercice peut sembler encore plus intimidant.

Mais ce n’est pas nécessaire, et ce n’est pas seulement votre corps qui vous remerciera – les avantages pour la santé mentale de devenir plus actif ne doivent pas être sous-estimés.

Ollie Thompson est un entraîneur personnel avec SIX3NINE, qui propose une formation sur mesure depuis leurs studios à Covent Garden et Liverpool Street ainsi que des services virtuels. Ici, il partage quelques conseils utiles pour obtenir une routine simple mais efficace qui fonctionne pour vous …

Faire de la place

Cela semble évident, mais sans un espace désigné pour s’entraîner, il est difficile pour quiconque de trouver la motivation nécessaire pour rester en forme. Un gymnase à domicile serait idéal, mais ce n’est pas la réalité pour la grande majorité d’entre nous. Thompson conseille de choisir un endroit désigné pour aider à construire une habitude: «Créer un espace spécifique que vous n’utilisez que pour vos entraînements à domicile est pratique et aide à surmonter l’obstacle de ne pas vouloir mélanger les meubles à installer pour votre séance. L’espace est prêt quand vous l’êtes! Pendant ce temps, si vivre dans un appartement pose un problème, de nombreux entraînements YouTube y répondent: recherchez des entraînements adaptés aux appartements, à faible impact ou dans un petit espace pour des routines que vous pouvez travailler dans votre salon.

Pensez à l’équipement

«Il est possible à 100% d’avoir un excellent entraînement sans aucun équipement», insiste Thompson. «Cependant, si vous souhaitez acheter des équipements pour améliorer encore vos entraînements, il y a quelques pièces de base que je vous recommande de mettre la main sur. Tout d’abord, une kettlebell – elles sont abordables et extrêmement polyvalentes. Deuxièmement, un haltère – il existe de nombreux types d’haltères sur le marché, et il est préférable d’en obtenir un réglable. De cette façon, vous aurez un poids adapté à chaque exercice que vous effectuez. Ma troisième et dernière pièce de base du kit serait les bandes de résistance: très peu coûteuses et polyvalentes, et vous pouvez mettre en œuvre l’utilisation d’un groupe dans une vaste gamme d’exercices pour augmenter la difficulté et l’efficacité. Les groupes peuvent vraiment ajouter de la créativité à vos entraînements à domicile. »

Trouvez quelque chose que vous appréciez réellement

(Ollie Thompson)

Un manque de plaisir se transformera inévitablement en un manque de motivation, il est donc essentiel de vraiment prendre plaisir à ce que vous faites. Si les entraînements à domicile ne sont tout simplement pas réalisables, Thompson recommande de sortir à pied: «Une poignée de longues marches chaque semaine est extrêmement bénéfique pour votre santé et pour la combustion des calories.»

Conseils d’entraînement d’Ollie Thompson

1. Abordez vos entraînements avec une gamme d’exercices de force qui ciblent plusieurs groupes musculaires à la fois, tels que des squats, des fentes, des pressions et des mouvements de base

2. Ajoutez des mouvements moins techniques qui maintiennent votre fréquence cardiaque élevée: les exercices dynamiques tels que le jogging, les variations de saut, les sauts et les alpinistes sont quelques recommandations populaires.

3. Concentrez-vous moins sur les exercices eux-mêmes et plus sur les effets que ces mouvements ont sur vous. Pouvez-vous sentir vos muscles travailler? Votre fréquence cardiaque est-elle élevée? Vous sentez-vous fatigué au fur et à mesure que la session avance? Alors super! C’est l’objectif et cela devrait être l’objectif.

Pour ceux qui souhaitent déployer le tapis de yoga et rester coincés à la maison, il recommande d’essayer une gamme de styles.

«L’approche générique consiste simplement à effectuer une poignée d’exercices en circuit l’un après l’autre pendant une période de temps définie, et pour certains, c’est un entraînement agréable et génial. Mais il existe de nombreuses autres façons plus créatives de structurer une session pour garder les choses intéressantes », dit Thompson. «Je suis un grand fan d’un AMRAP (autant de tours que possible): suivez un circuit typique mais essayez de terminer autant de tours de ce circuit que vous le pouvez dans une période de temps fixe. Pour un coup de pouce supplémentaire, pourquoi ne pas suivre votre score et rivaliser avec vous-même, en essayant d’améliorer votre score la prochaine fois? »

Utilisez la technologie pour vous aider

Peu de choses sont aussi motivantes que de voir à quel point vous avez progressé, et utiliser la technologie est un excellent moyen de suivre attentivement votre progression. «Une méthode que je recommande souvent si vous avez une montre intelligente est de relier votre activité à un ami, un partenaire ou un membre de la famille», suggère Thompson. “Lancer une compétition amicale pour savoir qui peut brûler le plus de calories ou faire le plus de pas est une tactique souvent négligée mais extrêmement bénéfique.” Mais si vous n’avez pas de smartwatch, ne vous inquiétez pas: il existe de nombreuses applications, telles que Strava ou MyFitnessPal, qui peuvent vous aider à suivre la vitesse et la distance, alors que même votre application de notes peut vous aider: comment enregistrer simplement la fréquence de votre les entraînements hebdomadaires et voir comment ils pourraient augmenter avec le temps est un moyen utile de mettre vos réalisations en perspective.