Vous êtes l’heureux propriétaire d’un nouveau téléphone 5G – félicitations! Nous avons cependant de mauvaises nouvelles: si vous vivez aux États-Unis, la 5G ne sera probablement pas l’expérience incroyablement rapide qui vous a été promise. Pour la plupart des régions, c’est juste un peu plus rapide que les vitesses 4G que nous avons l’habitude d’utiliser. Mais voici la bonne nouvelle: la 5G va s’améliorer, donc si vous avez un téléphone 5G, vous voudrez peut-être vous assurer que votre plan le délivre.

Si vous avez un téléphone récemment, il y a de fortes chances qu’il prenne en charge la 5G. Presque tous les nouveaux téléphones en 2021 – à l’exception de certains modèles économiques – offriront une forme de support 5G. Quelle que soit votre marque ou votre système d’exploitation préféré, la 5G arrive bientôt si vous ne l’avez pas déjà.

Votre téléphone est prêt pour la prochaine grande étape, mais qu’en est-il de votre forfait de données? Dans l’ensemble, les plans illimités des principaux opérateurs américains incluent déjà l’accès à la 5G. Cependant, les opérateurs proposent un mélange de bandes 5G dont la vitesse et la couverture varient. C’est compliqué, comme tout ce que la 5G a été depuis son apparition aux États-Unis.

Considérez ceci comme votre guide sur l’état actuel de la 5G et des plans de données aux États-Unis – lesquels incluent la 5G, lesquels ne le font pas, quelle variété de 5G ils incluent et si vous devriez envisager de mettre à niveau en fonction de la mise en œuvre de la 5G par votre opérateur.

Une note importante pour ceux qui possèdent un téléphone 5G: même si vous découvrez que votre forfait actuel inclut la 5G et qu’il est disponible dans votre région, vous devrez peut-être encore passer à une nouvelle carte SIM si vous l’avez déplacée d’un appareil plus ancien. Une carte SIM qui a été activée dans un appareil 4G fonctionnera toujours avec un appareil 5G, mais il se peut que vous ayez des difficultés à vous connecter au réseau 5G. Vérifiez auprès de votre opérateur si vous ne voyez pas le petit logo 5G apparaître sur votre écran et que vous pensez que vous devriez l’être.

À des fins de comparaison, les prix indiqués dans cet article sont pour une ligne de service par mois avant taxes et frais. Des lignes supplémentaires réduisent le coût mensuel par ligne, mais votre facture totale augmente, bien sûr.

Verizon

TL; DR: À moins que vous ne viviez dans l’un des rares domaines avec l’UW 5G vraiment rapide de Verizon, nous ne pensons pas qu’il y ait une raison de changer votre plan pour l’instant.

Verizon propose deux variétés de 5G, la plus rapide qu’il appelle «Ultra Wideband» (également appelée onde millimétrique ou mmWave) et n’est disponible que dans certaines parties de certaines villes. C’est rare, mais c’est incroyablement rapide, et vous verrez un logo 5G UW sur l’écran de votre téléphone si votre téléphone utilise ce réseau. Oh, et les signaux 5G UW n’atteignent pas la plupart du temps à l’intérieur, donc si vous passez la plupart de votre temps à l’intérieur de votre maison ou de votre appartement en ce moment, vous ne le capteriez probablement pas même si vous vivez dans un endroit où c’est disponible.

L’ultra large bande est rare mais incroyablement rapide

Plans de données Verizon avec 5G

Plan d’accès 5G Plan d’accès 5G Illimité (postpayé) Start Unlimited: Nationwide 5G uniquement. Tous les autres: UW et Nationwide Data-plafonné (postpayé) Nationwide uniquement Illimité (prépayé) Nationwide uniquement * Data-plafonné (prépayé) Nationwide uniquement Tous les forfaits postpayés illimités de Verizon, sauf un, incluent l’accès UW 5G. * UW sera prépayé début 2021.

«Nationwide» est l’autre 5G de la société, une variété à bande basse plus lente que mmWave mais offrant une couverture beaucoup plus large. En fait, c’est parfois un peu plus lent que la 4G, donc si vous n’êtes pas satisfait des vitesses 5G que vous obtenez, vous voudrez peut-être essayer de limiter votre téléphone à LTE et voir si les choses s’améliorent.

Consultez la carte de couverture de Verizon pour voir ce qui est disponible dans votre région. Si vous vivez dans une ville avec UW 5G, assurez-vous de zoomer complètement pour voir les zones et les rues exactes avec une couverture – elles sont marquées dans une nuance de rouge plus sombre qui apparaîtra une fois que vous zoomez suffisamment près.

Les plans de données partagées de Verizon (plafonnés aux données) et son plan de base illimité de 80 $ par mois incluent uniquement le 5G Nationwide de niveau inférieur. Pour accéder à UW en plus de Nationwide 5G, vous aurez besoin d’au moins le plan illimité «Play More» de 90 $. Verizon offre 10 $ de réduction sur ces prix mensuels si vous vous inscrivez au paiement automatique.

Verizon inclut également la 5G dans ses forfaits de données prépayés, qui commencent à 65 USD par mois pour des données illimitées ou à 40 USD par mois pour un forfait plafonné à 5 Go. Il y a aussi un rabais mensuel de 5 $ pour le paiement automatique. Pour l’instant, UW 5G n’est pas disponible pour les clients prépayés, mais Verizon dit que cela change en 2021.

AT&T

TL; DR: Ne vous inquiétez pas de changer votre plan AT&T pour la 5G.

L’histoire d’AT & T avec la 5G est… lourde. Dès le début, la société a commercialisé ce qui était essentiellement la technologie LTE sous le nom de «5G E» et a (à juste titre) suscité beaucoup de critiques. Vous ne verrez pas ce terme dans le marketing de l’entreprise ces jours-ci, mais les clients d’AT & T peuvent toujours voir un logo 5G E sur l’écran de leur téléphone lorsqu’ils sont connectés à ce service. Si vous le voyez, sachez que ce que vous obtenez n’est pas vraiment 5G.

La 5G d’AT & T ne vaut vraiment pas la peine d’être mise à niveau pour le moment, mais si vous êtes sur l’un des plans illimités de la société, vous n’en auriez pas besoin de toute façon

Plans de données AT&T avec 5G

Plan d’accès 5G Plan d’accès 5G Illimité (postpayé) 5G et 5G Plus Limité de données (postpayé) Aucun Illimité (prépayé) 5G et 5G Plus (plan Unlimited Plus uniquement) Limité de données (prépayé) Aucun La plupart des clients illimités, prépayés ou postpayés, ont accès aux deux versions d’AT & T 5G.

En dehors de cette débâcle, AT&T a investi dans ses véritables offres 5G, structurées de la même manière que celles de Verizon: une version rapide mmWave appelée 5G Plus dans des endroits limités et une couverture 5G standard plus lente mais plus répandue. Cependant, la 5G Plus peut être encore plus rare que l’UW 5G de Verizon. La société ne fournit aucune carte de couverture pour elle, et elle dit seulement qu’elle est déployée dans «certaines zones d’innovation» dans certaines parties de certaines villes. Les testeurs du test annuel de réseau mobile de PCMag n’ont pas rencontré la 5G Plus dans les villes où AT&T le propose. La 5G standard de l’opérateur est de la variété à bande basse similaire à Nationwide de Verizon, et les testeurs PCMag ont également constaté qu’elle était parfois à la traîne par rapport à la 4G.

Tout cela pour dire que la 5G d’AT & T ne vaut vraiment pas la peine de mettre à niveau votre plan pour le moment, mais si vous êtes sur l’un des plans illimités de l’entreprise, vous n’en auriez pas besoin de toute façon. La 5G et la 5G Plus sont incluses dans tous les forfaits illimités postpayés, qui commencent à 75 $ par mois (65 $ avec paiement automatique). Le plan prépayé Unlimited Plus l’inclut également à 75 $ par mois (60 $ avec paiement automatique). Le seul forfait postpayé de 4 Go d’AT & T n’inclut pas la 5G, pas plus que ses autres forfaits prépayés.

AT&T a peut-être eu un début un peu difficile avec la 5G, mais la technologie s’améliorera. Et pour l’instant au moins, la société ne facture pas de prime pour sa variante 5G la plus rapide.

Carte de couverture AT&T 5G

T Mobile

TL; DR: Tous les forfaits postpayés de T-Mobile incluent la 5G. Si vous êtes sur le plan illimité de base et que vous vivez dans une zone encombrée, vous constaterez peut-être que vous avez un accès plus fiable à la 5G en effectuant une mise à niveau. Mais pas besoin si vous ne remarquez pas de ralentissements.

Parmi les trois grands opérateurs, T-Mobile est peut-être le mieux placé pour offrir une 5G vraiment plus rapide que LTE à la plupart des gens – mais cela ne semble pas encore être là. Les efforts de Verizon et d’AT & T se sont concentrés sur les offres haut et bas de bande. T-Mobile offre également les deux, mais il travaille également à la conversion des anciennes fréquences de bande moyenne de Sprint en 5G. Cela pourrait être un point idéal: pas aussi rapide que le truc mmWave, mais vraiment plus rapide que la 4G. Une analyse récente de PCMag montre que le réseau ne tient pas encore cette promesse, mais T-Mobile a promis d’étendre la 5G à bande moyenne à 100 millions de personnes d’ici la fin de cette année et ne semble pas ralentir de si tôt.

Tous les forfaits postpayés de l’entreprise incluent la 5G, à commencer par le plan Essentials de 65 $ par mois (60 $ avec le paiement automatique). Une mise en garde: les clients de ce plan de base sont les premiers sujets à des ralentissements lorsque le réseau est congestionné. T-Mobile n’offre pas la 5G sur ses forfaits prépayés.

Plans de données T-Mobile avec 5G

Plan d’accès 5G Plan d’accès 5G Illimité (postpayé) Oui Limité de données (postpayé) n / a Illimité (prépayé) Non Limité de données (prépayé) Non Tous les forfaits postpayés illimités de T-Mobile incluent la 5G.

Pour l’instant, nous pensons que les clients de T-Mobile peuvent rester fidèles à leur forfait actuel. Les clients du forfait Essentials qui sont satisfaits de la vitesse de leur réseau et qui ne remarquent pas de ralentissements ne gagneraient probablement pas beaucoup à la mise à niveau pour le moment. Mais il sera intéressant de voir si T-Mobile peut tenir ses promesses ambitieuses d’apporter une 5G significativement rapide à plus de ses clients en 2021.

Carte de couverture T-Mobile 5G

Cellulaire US

TL; DR: Tous les plans (pré et postpayés) incluent l’accès à la 5G.

US Cellular 5G est de la variété à bande basse, il est donc encore un peu plus rapide que la 4G. Mais la bonne nouvelle est que si vous êtes sur US Cellular, vous avez accès à la 5G de l’entreprise: tous les plans (pré et postpayés) l’incluent. Et si vous êtes dans une zone rurale, US Cellular est plus susceptible de vous offrir la 5G maintenant, tandis que la couverture des principaux opérateurs est toujours principalement concentrée autour des grandes villes. Il n’y a donc pas grand-chose à délibérer ici, si vous avez un téléphone 5G et que votre région est couverte, vous devriez pouvoir vous connecter. Nous ne conseillerions à personne de passer à US Cellular uniquement parce qu’il offre la 5G là où il vit.

Carte de couverture US Cellular

MVNO: Cricket, Metro by T-Mobile, etc.

TL; DR: Si vous êtes satisfait de votre plan MVNO, ne changez pas les choses uniquement pour la 5G.

La plupart des opérateurs de réseaux virtuels mobiles, ou MVNO, incluent la 5G dans leurs forfaits. Le plan illimité de Cricket offre un accès 5G en utilisant le réseau 5G d’AT & T (60 $ par mois pour une ligne). Tous les forfaits Mint Mobile incluent l’accès à la 5G sur le réseau de T-Mobile, et les forfaits prépayés Metro by T-Mobile sont livrés avec un accès 5G, à partir d’un plan de 10 Go pour 40 $ / mois.

Une mise en garde importante cependant: puisque les MVNO ne possèdent pas les réseaux qu’ils utilisent, les abonnés des opérateurs sont susceptibles de bénéficier d’un traitement préférentiel en cas de congestion. Si vous recherchez la meilleure des meilleures vitesses, l’un des trois grands pourrait être la voie à suivre. Mais encore une fois, cette réalité est encore loin. Il y a de fortes chances que vous ne passiez pas à une expérience jour et nuit si vous changiez.