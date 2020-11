Paige et son petit ami Ronnie Radke ont détaillé une situation effrayante où un harceleur présumé a été arrêté devant leur domicile dimanche. Radke est allé sur Twitter pour publier deux photos de l’homme arrêté par la police. Il a ensuite sous-titré les photos en déclarant que le type «avait eu l’audace de venir à ma porte et de lui faire remettre le sien» jusqu’à ce que la police se présente.

Paige a retweeté les images et a noté que c’était “la chose la plus effrayante qui soit”. Elle a également déclaré que le harceleur présumé avait déclaré que des «symboles» l’avaient conduit vers le couple. Radke a pu mettre la main sur les hommes jusqu’à ce que les officiers se présentent, et Paige est ensuite allée sur Instagram pour envoyer un message à ses fans.

“Un mois entier de trucs envoyés à notre maison. Des fleurs, des cadeaux, etc. jusqu’à ce que ce f-r arrive”, a écrit Paige sur Instagram. “Dieu merci, Ronnie est là pour protéger notre maison et notre famille. Il n’a pas réfléchi à deux fois avant de mettre ce transfert en cale jusqu’à l’arrivée des flics. Merci aux flics qui sont venus si vite.” La nouvelle du harceleur présumé survient après que Paige a parlé de sa relation avec l’ancienne superstar de la WWE Alberto Del Rio. Sur GAW TV, la jeune fille de 28 mètres a expliqué comment elle avait été maltraitée par Del Rio et pourquoi elle n’avait pas parlé.

“Je voulais rester à l’écart du blâme des victimes d’Internet”, a déclaré Paige. «Même si je ne dis rien, ils diront: ‘C’est en partie de ta faute et ABC raisons pourquoi [you’re going through stuff]. Ou on me dirait que tout cela n’est jamais arrivé, c’est toute votre imagination. Maintenant, tout est là-bas. Et vous diffusez ce que vous recevez. Et en ce moment, il le reçoit. “Del Rio a nié les allégations et a dit à TMZ qu’il était celui qui avait été maltraité par Paige. Cela survient alors que Del Rio fait face à des accusations criminelles au Texas pour avoir prétendument abusé d’une autre ex-petite amie.

Paige a pris sa retraite de la lutte professionnelle en avril 2018 en raison d’une blessure au cou. Elle a fait plusieurs apparitions à la WWE TV au cours des deux dernières années, et la société a produit un film sur sa vie intitulé Fighting with My Family, qui mettait en vedette la nominée aux Oscars Florence Pugh, Dwayne “The Rock” Johnson, Leana Headey et Vince Vaughn. . La star actuelle de la WWE, Zelina Vega, est également présente dans le film et joue le rôle de l’ancien champion des divas de la WWE AJ Lee.