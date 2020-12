«Ils m’ont toujours laissé à l’extérieur du théâtre quand je faisais ‘Come Back To the Five and Dime’ à Broadway», a déclaré le chanteur.

Et c’était juste à l’entrée du théâtre Martin Beck où les événements se sont produits, lorsqu’un homme s’est approché pour lui serrer la main (Cher pensait que c’était un fan essayant de la saluer):

«Je pensais qu’il allait me serrer la main, mais il a attrapé mon bras et l’a mis derrière mon dos. Il a commencé à me pousser dans la ruelle et a dit: «Si tu fais quelque chose, je te tue» », se souvient l’interprète.

Cher. (.)

Heureusement, deux hommes ont réussi à se rendre compte de la situation et sont venus aider la star, selon Cher a déclaré aux médias susmentionnés, au fil du temps, ces fans sont devenus de bons amis, grâce à leur réaction courageuse.

Lorsqu’on lui a demandé si cet épisode avait marqué ses habitudes ou s’il avait généré une sorte de peur, Cher a exclu que l’événement ait généré de la peur, cependant, elle a reconnu que depuis quelques années maintenant, elle n’est plus “ autorisée ” à sortir faire la fête jusqu’aux petites heures du jour. la nuit.

«Je n’aime pas sortir maintenant parce que tout le monde a une caméra et ce n’est pas sûr. Les gens vous accablent, vous ne savez pas s’ils vont vous tuer ou vous prendre en photo. Quoi qu’il en soit, je n’aime pas ça », dit-il.