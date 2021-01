L’un des insurgés du Capitole avait l’intention de tuer Rep. Alexandrie Ocasio-Cortez … selon le ministère de la Justice.

Le DOJ a révélé de nouvelles accusations contre Garret Miller du Texas, alléguant avoir posté des menaces de mort en ligne contre la membre du Congrès de New York le jour du siège, y compris un tweet qui disait simplement «Assassiner AOC».

C’est terrifiant, étant donné que la représentante Ocasio-Cortez a elle-même déclaré qu’elle se sentait sa vie était en jeu ce jour-là, et qu’elle ne savait pas si elle vivrait pour voir demain. Il s’avère qu’elle était sur quelque chose … du moins selon les autorités.

Lire le contenu vidéo

En plus de la menace présumée d’AOC, le DOJ dit que Miller a également menacé l’officier qui abattu et tué Ashli ​​Babbitt. Il a dit que l’officier «méritait de mourir» et qu’il ne vivrait pas longtemps, parce que c’était «la saison de la chasse». Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il publiait une tonne avant et pendant la tentative de coup d’État, et disait des choses comme «la guerre civile pourrait commencer» et «la prochaine fois que nous apporterons les armes».

En plus des nouvelles accusations de menaces de mort, Miller fait face à des accusations d’entrer ou de rester sciemment dans des bâtiments ou terrains restreints sans autorisation légale, d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole, d’obstruction ou d’entrave à toute procédure officielle et à certains actes pendant les troubles civils. Il fait partie des émeutiers qui ont été arrêtés.

Fait intéressant, Miller a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il voulait s’impliquer dans le siège et qu’il n’hésitait pas à accepter l’acte … sur la base de captures d’écran que les autorités ont jointes comme preuves. AOC elle-même s’est accrochée à sa stupidité lorsqu’elle a entendu parler de ce type.

Elle est allée sur Twitter – où une grande partie de son activité a été capturée, y compris ses propres images de lui-même de l’intérieur du Capitole ce jour-là – et a écrit: “Je voulais juste m’incriminer un peu” Eh bien, vous l’avez fait! “

Si le gouvernement fédéral a raison, c’est une preuve supplémentaire que beaucoup de ces personnes avaient l’intention de faire beaucoup de mal.