UNE

Un homme a été filmé en train d’acheter des montagnes de pâtes à Aldi alors que les gens demandaient aux gens de ne pas stocker d’articles au début du deuxième verrouillage national d’Angleterre.

Stuart Darben, qui faisait ses courses avec son partenaire dans le supermarché, a déclaré qu’il était “étonné” quand il a vu le client charger les marchandises sur le tapis roulant.

L’homme a également acheté du riz et des croustilles de tortilla lors de ses achats dans le magasin de Lincoln mardi.

M. Darben a partagé l’image sur Facebook sous la légende: «Les gens deviennent avides à Aldi.»

Il a déclaré au Lincolnshire Live: «J’étais abasourdi par ce que j’ai vu et le client en face de moi aussi.

«Je pouvais voir un autre membre du personnel regarder la caisse, mais je ne pense pas qu’il voulait dire quoi que ce soit.

(PA)

Aldi a introduit une limite de quatre articles lors du premier verrouillage, mais n’a pas annoncé la réintroduction de restrictions d’achat. Cependant, il demande aux acheteurs de n’acheter que «ce dont ils ont besoin».

Un porte-parole d’Aldi a déclaré: «Nous avons une bonne disponibilité dans tous nos magasins et il y a des livraisons régulières, au moins une fois par jour.

“Les clients n’ont pas besoin d’acheter plus qu’ils ne le feraient normalement.”

Les détaillants ont exhorté les acheteurs à faire preuve de retenue et de considération pour les autres, insistant sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’acheter en gros avant les nouvelles restrictions qui sont entrées en vigueur jeudi matin.

Dans le cadre de la fermeture à l’échelle nationale, les magasins d’alimentation, les supermarchés et certains autres détaillants fournissant des biens et services essentiels seront autorisés à rester ouverts. Cependant, les restaurants, bars, pubs et magasins «non essentiels» doivent fermer.

(

Les acheteurs font la queue devant Ikea à Batley, dans le West Yorkshire, après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un nouveau verrouillage national

/ PA)

Maria White a fait des emplettes dans un Lidl à Burgess Hill, dans le West Sussex, lundi soir pour trouver des étagères vides où il y avait habituellement du pain, des légumes et de la viande.

Mme White, qui travaille pour un site de conception Web, a déclaré que bien que le supermarché ne semble pas aussi occupé que lors du premier verrouillage, voir les étagères vides “a incité” d’autres acheteurs à acheter des articles supplémentaires. “

“Un homme a acheté environ 30 bouteilles d’eau de deux litres chacune”, a déclaré le jeune homme de 35 ans. “Une autre dame a attrapé environ 10 paquets de pâtes et quelques sauces.

«Je pense que c’est une réaction plutôt égoïste et inutile, étant donné que les supermarchés et les magasins ne fermeront pas pendant le verrouillage et je crois… auront suffisamment de fournitures.

(

Étagères à viande vides dans Lidl

/ PA)

Avant le blocage à l’échelle du Royaume-Uni en mars, un certain nombre de supermarchés ont introduit des limites sur les achats d’articles clés pour contrer les effets du stockage.

Les grands détaillants ont augmenté leur capacité en ligne au cours de la pandémie afin de répondre à la demande.

Fin septembre, Tesco a déclaré que ses créneaux de livraison hebdomadaires avaient doublé, passant de 600 000 créneaux de livraison hebdomadaires en mars à 1,5 million.

Le directeur de l’alimentation et du développement durable au British Retail Consortium (BRC), Andrew Opie, a déclaré le mois dernier: «Les chaînes d’approvisionnement sont plus solides que jamais et nous ne prévoyons aucun problème de disponibilité de la nourriture ou d’autres produits sous un verrouillage futur.

«Néanmoins, nous exhortons les consommateurs à être attentifs aux autres et à faire leurs achats comme ils le feraient normalement.»