Une veillée pacifique pour Jonathan Price – un homme noir non armé abattu par un flic au Texas – a éclaté dans le chaos lorsqu’un homme blanc armé s’est présenté et s’est heurté à des manifestants.

La confrontation tendue s’est déroulée tard lundi soir à Wolfe City, au Texas … où Price a été mortellement abattu samedi dans une station-service par un agent du PD de Wolfe City. Shaun David Lucas.

Après une veillée de prière, un homme blanc est arrivé sur le site avec une grosse arme semi-automatique … et a été confronté à des personnes présentes à la veillée, y compris des partisans de Black Lives Matter.

Bien que plusieurs personnes aient essayé de séparer l’homme armé de la foule en colère, les émotions se sont transformées en hurlant et en le chargeant … bien qu’il ne semble pas qu’il ait jamais été attaqué physiquement. Heureusement, il n’a jamais non plus tiré avec son arme.

La police est arrivée sur les lieux quelques minutes plus tard, et malgré les appels de la foule pour le faire arrêter pour avoir pointé son arme sur eux … l’homme a été autorisé à partir après une longue conversation avec des policiers. Pour autant que l’on sache, aucune arrestation n’a été effectuée.

La veillée pour Jonathan survient après que les Texas Rangers ont déclaré qu’il avait été abattu samedi soir par l’agent Lucas qui avait répondu à un appel à des troubles domestiques.

Les Rangers disent que Price était impliqué dans les troubles et Lucas a tenté de le détenir, mais il «a résisté dans une posture non menaçante et a commencé à s’éloigner. Lucas a ensuite déployé son Taser et a tiré avec son arme et a tiré sur Price, qui n’était apparemment pas armé. Il est décédé dans un hôpital voisin.

La famille de Jonathan dit qu’il essayait en fait de rompre une bagarre entre un homme et une femme à la station-service, et affirme qu’il y a une vidéo montrant que la fusillade de Lucus était injustifiée.

Les Texas Rangers affirment qu’une «enquête préliminaire indique que les actions de l’agent Lucas n’étaient pas raisonnables de manière répréhensible».

L’agent Lucas a été arrêté et accusé de meurtre lundi. Il a déposé sa caution d’un million de dollars.