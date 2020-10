Une fusillade tragique a eu lieu lors d’un match de football pour jeunes à Arlington, un quartier de Jacksonville, en Floride. Deux ont été blessés au cours de l’incident – un homme et un garçon de 7 ans. L’homme a été déclaré mort sur les lieux alors que le garçon était soigné pour ses blessures.

Selon le journaliste Robert Grant, il y avait plusieurs personnes dans la foule mais seuls l’homme et le garçon ont été abattus. Les autorités ont déclaré que le suspect s’était arrêté dans un SUV gris puis avait ouvert le feu. L’homme et le garçon regardaient tous les deux le match lorsque la fusillade a eu lieu. Les détectives ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que l’incident était un acte aléatoire et que le suspect avait potentiellement ciblé les deux victimes. Les détectives ont décrit l’attaquant comme un homme portant un sweat à capuche et un masque.

RUPTURE: nous attendons un briefing avec @JSOPIO après une fusillade signalée à Arlington. Il s’agit du 4e tournage à Arlington ce week-end. @ActionNewsJax pic.twitter.com/4izFSVQsCc – Robert Grant (@RobertANJax) 19 octobre 2020

“C’est un grand événement public avec plusieurs personnes”, a déclaré le lieutenant JD Stranko, par Grant. “Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur cela. Nous avons besoin que les gens ici avec des informations liées à cet événement se manifestent.” Cette fusillade au football des jeunes était la quatrième du week-end à Arlington.

Les tirs à Arlington se poursuivent depuis le match de football des jeunes. Un exemple est un jeune de 19 ans qui a été abattu lors d’une bagarre aux appartements University Place sur University Boulevard North. Cinq personnes ont été impliquées dans une bagarre dans le complexe d’appartements lorsque quelqu’un a sorti une arme à feu et a tiré sur la victime dans la poitrine. Il a été emmené dans un hôpital local pour y être soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Selon les journalistes, huit personnes au total ont été abattues depuis le 17 octobre. La série d’incidents a commencé lorsqu’un homme de 20 ans a été tué par balle sur Arco Drive. Un jeune de 18 ans a été tué par balle le même jour dans un centre commercial.

Une femme a été blessée par balle au 1100 Arco Drive dimanche, le même jour que la fusillade lors du match de football. La police a déclaré que cet incident n’était pas lié à l’incident précédent à environ un pâté de maisons. Ils ont qualifié cette fusillade d’incident domestique.

De plus, deux hommes ont été blessés dans un éventuel drive-by mercredi, un jour avant la fusillade dans le complexe d’appartements. Selon un décompte non officiel, il y a eu 144 homicides à Jacksonville rien qu’en 2020, et les fonctionnaires ne sont pas satisfaits. “Les gens sont juste assis et disent” ce n’est pas mon problème “, mais tout cela est notre problème”, a déclaré la conseillère Joyce Morgan à la suite de la fusillade lors du match de football.